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10 bin metal işçisi 5 Şubat’ta greve gidiyor

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Yüzde 17’lik zammı kabul etmeyen Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, mücadeleye devam diyerek 5 Şubat’ta greve çıkıyor
10 bin metal işçisi 5 Şubat’ta greve gidiyor

130 bine yakın metal işçisini ilgilendiren MESS grup toplu iş sözleşmesinde Türk Metal’in yüzde 17’te imza atmasının ardından Merkez TİS Komisyonunu toplayan Birleşik Metal-İş’in toplantısında 37 fabrikanın temsilcileriyle bir araya gelindi, gelişmeler görüşüldü.

Toplantıda, 17 fabrika temsilcisi anlaşmaya imza atılması yönünde oy kullanırken, mücadeleye devam vurgusu yapan 20 fabrika temsilcisi “greve evet” dedi. Böylece Birleşik Metal-İş üyesi işçilerin 5 Şubat’ta greve çıkması karara bağlandı. “Greve evet” diyen 20 fabrikanın üye sayısı açısından çoğunlukta ve en büyük fabrikalar olduğu belirtildi. Birleşik Metal-İş "11 ildeki 41 fabrikadan, 10 bin metal işçisi greve çıkacak" dedi.

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