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10 bin penguen ile birlikte geçirdiği ayları görüntüledi

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Alman fotoğrafçı ve film yapımcısı Stefan Christmann, Antarktika'daki Atka Körfezi'nde 10 bin imparator penguenden oluşan bir koloniyle iki kış geçirdi.
10 bin penguen ile birlikte geçirdiği ayları görüntüledi

David Attenborough'nun seslendirdiği BBC yapımı belgesel serisi 'Dynasties'te (Hanedanlar) kamera asistanı olarak görev yapan Christmann, 'Penguin: A Story of Survival (Penguen: Bir Hayatta Kalma Hikayesi) adlı yeni kitabında, Antarktika'da çektiği bazı fotoğrafları paylaştı.

Ödüllü fotoğrafçı Christmann'ın Antarktika'da geçirdiği ilk kış Alfred Wegener Enstitüsü için jeofizikçi olarak çalıştığı 2012 yılına denk geldi.

Enstitinün Atka Körfezi yakınlarında, çevresinde her yıl binlerce imparator penguen toplanan istasyonunda kesintisiz olarak yaklaşık 15 ay geçirdi.

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"İstasyonun kendisi oldukça büyük ve modern. Dolayısıyla normal yaşamınızda özleyeceğiniz bir şeyiniz yok. Başlangıçta her şey oldukça yeni ve heyecan verici geliyor. Ama sonra arkadaşlarınızı, ailenizi ve rutinlerinizi özlüyorsunuz."

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"En kötüsü ise bazen haftalarca süren ve istasyonu bile sallayan fırtınalar.

"Bu günler insanda hapis olmuş hissi uyandırıyor. Ama aynı zamanda da istasyon hayatının bir parçası ve tabii ki güzel günlerin kıymetini kötüleri bilirseniz anlayabilirsiniz."_116726120_9783961712892_3.jpg

Christmann, 2016 yılında Antarktika'ya BBC Natural History ekibinden iki meslektaşı ile birlikte 'Dynasties' serisinin çekimleri için geri döndü.

BBC'ye konuşan Christmann, Antarktika'da bir kış kalmak için "Ya hep ya hiç kararı" benzetmesini yapıyor._116726121_9783961712892_4.jpg_116726122_9783961712892_5.jpg_116726125_9783961712892_8.jpg_116726287_9783961712892_10.jpg

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İklim kriziyle ısınan okyanus akıntılarının buzulları eritmeye devam ettiğini hatırlatan Christmann, "Ne yazık ki, seçimlerimiz ve çevre üzerindeki etkimiz, önemli insan popülasyonlarının bulunmadığı çok uzaktaki ekosistemleri bile etkiliyor" diyor.

Stefan Christmann imzalı "Penguin: A Story of Survival" kitabı teNeues etiketiyle yayımlandı.

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