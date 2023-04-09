10 bin Ukraynalı askerin eğitimine İngiltere’de devam ediliyor

Ukraynalı askerler, İngiltere’de eğitime devam ediyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, 10 binden fazla Ukraynalı acemi askerin eğitildiğini duyurdu.
İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin Interflex Operasyonu kapsamında eğitiminin devam ettiğini bildirdi.
Bakanlık, “Interflex Operasyonu kapsamında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitimi devam ediyor ve bugüne kadar 10 binden fazla acemi askere eğitim verildi. Birleşik Krallık’ın Ukrayna’ya olan desteği, 2023 yılında 20 bin askerin eğitilmesi hedefiyle devam etmektedir” denildi.
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