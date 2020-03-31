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10 bin vaka sayısına hangi ülke kaç günde ulaştı?

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10 bin vaka sayısına hangi ülke kaç günde ulaştı?
10 bin vaka sayısına hangi ülke kaç günde ulaştı?

Yeni tip koronavirüs salgını Çin dışında yayılmaya devam ederken Türkiye'de tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 10 bin 827'ye, can kaybı ise 168'e yükseldi.

30 Mart itibariyle vaka sayısının 10 bini geçtiğini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ölü sayısını da 168 olarak açıkladı.

Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya, İspanya ve Fransa'da karantina önlemlerine rağmen Covid-19 vakalarında inişli çıkışlı bir seyir söz konusu. Vaka sayısında 10 bin sınırını geçme hızı ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor.

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Türkiye'de sağlık bakanlığı ve tüm dünyadaki vakaları anlık güncelleyen ABD merkezli Johns Hopkins Üniversitesi'nin veri tabanına göre ABD, İran, Güney Kore, Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa gibi salgının en etkili olduğu ülkelerde vakaların ilk ortaya çıkmasından sonraki ilk 10 gün içerisinde vaka sayısının en fazla arttığı ülke Türkiye.

Vaka sayıları ülkelerin yaptıkları testlerle doğrudan alakalı bir durum. İlk vakanın ortaya çıkmasından sonra test sayısını artıran ülkelerde vaka sayısı, test uygulamasını geç hayata geçiren ülkelere oranla daha yüksek olması daha büyük bir ihtimal.

Örneğin ilk günlerde vaka sayısının az olduğu ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri'nde de son günlerde test sayısının artırılmasıyla birlikte vaka sayısında da sıçrama olmuştu.

Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya göre 10 bin vaka sayısına erişildiği 30 Mart itibariyle yapılan toplam test sayısı 76 bin 981.

Türkiye yine 10 bin vaka sayısına en hızlı ulaşan ülke oldu. İtalya'da Covid-19 vakaları yaklaşık 40 gün sonra 10 bine ulaşırken Türkiye'de bu sayı 20 günde yakalandı.

En fazla ölümün yaşandığı İtalya'da ilk 20 günde ülkede sadece 3 vaka görülürken, bu sayının bir anda artışa geçtiği dikkat çekiyor.Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde ise ilk vakanın tespit edilmesinden yaklaşık 2 ay sonra 10 bin vaka sınırı aşılıyor.a

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