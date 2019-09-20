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10. Cumhuriyet Şöleni 16 Kasım’da gerçekleştirecek

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10. Cumhuriyet Şöleni 16 Kasım’da Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirecek
10. Cumhuriyet Şöleni 16 Kasım’da gerçekleştirecek

Gençlik Dairesi Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde yapılacak.

Gençlik Dairesi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, bu kapsamda belediyelerin görevlendirdiği kültür sorumluları ve eğitmenleriyle teknik toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren ve Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa da katıldı.

EREN

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, kutlamalar kapsamında bu yıl belediyeler bünyesinde bulunan halk dansları ekiplerine yöneldiklerini belirterek, dernek ekipleriyle hem federasyon çatısı altında hem de dernekler bazında birçok etkinlik yapıldığını ve eski bir gelenek olan Cumhuriyet Şöleni’ne bu yıl belediye ekiplerinde yer alan gençlere sahne şansı vermek istediklerini vurguladı.

Gençlerin okul dışı zamanlarda kültür, sanat ve spor içerisinde kalmasını istediklerini vurgulayan Eren, Gençlik Dairesi başta olmak üzere, Sivil Toplum Örgütleri ve Belediyelere büyük görevler düştüğünü, bu tip organizasyonların gençleri söz konusu öğelerin içerisinde tuttuğunu söyledi. 

KADİRAĞA

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa da, belediye ekiplerine böylesi bir şölen imkanı verilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye ekiplerini de aynı platformda izleme olanağı yakalanacağını ifade etti.

Kadirağa, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren’e düzenleyeceği organizasyondan ötürü teşekkür ederken, Organizasyonu yürüten daire çalışanları Adem Öksüzoğlu ve Günay Toygar’a da teşekkür etti. 

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