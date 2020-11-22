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10 dakika içinde 4 farklı ceza yedi, gözaltına alındı, otomobili bağlandı

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10 dakika içinde 4 farklı ceza yedi, gözaltına alındı, otomobili bağlandı
10 dakika içinde 4 farklı ceza yedi, gözaltına alındı, otomobili bağlandı

Bursa’da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla otomobiliyle alkollü bir şekilde trafik çevirmesine giren Z.D.(52), otomobilinden indikten sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.D.’ye 10 dakika içerisinde 4 farklı suçtan ceza uygulanırken, ehliyetsiz sürücünün otomobili ise bağlandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saat 20.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Atatürk Caddesi’nde uygulama yapan polis ekipleri, 41 GB 427 plakalı aracı durdurdu. Araçtan inen Z.D., bir süre ehliyetini ve kimliğini polis ekiplerine vermek istemedi. Daha sonra yaya olarak kaçmaya çalışan Z.D.'yi polis ekipleri ara sokakta yakalandı. Z.D., burada polis ekiplerine ve kendini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. 

Z.D., alkol metreyi üflemeyi reddetti. Z.D.’nin ehliyetinin olmadığı belirlenirken otomobili ise bağlanarak, çekici ile emniyete götürüldü.  Z.D.’ye ‘Alkollü Araç Kullanmak’, ‘Ehliyetsiz Araç Kullanmak’, ‘Polisin Dur İhtarına Uymamak’ ve ‘Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etmek’ suçlarından toplamda 6 bin 277 lira ceza uygulandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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