10 dakikada gençleşin

Günümüz teknolojisiyle gençleşmek artık çok kolay. Peptitli dolgularla 10-15 dakika süren uygulamadan hemen sonra gergin ve canlı bir cilde kavuşmak mümkün…

Ciltte doku yenilemesi sağlayan cerrahi operasyonlardan çekinenler artık peptidli hyalüronik asit dolguyla gençleşecek. Çünkü peptitli dolgular azalan kolajeni yerine koyarken, cildin kendi kolajenini de aktive ediyor. Botokstan sonra en çok uygulanan anti aging yöntemlerinden biri olan dolgu enjeksiyonları uygulamalarında en çok kullanılan içeriklerden biri olan hyalüronik asit, yüz şeklinin dengeli volümetrik yapılandırılmasında güvenle kullanılıyor. Böylece cilt altına kolaylıkla yerleşerek zamanla deforme olan, kırışan dokuları destekliyor, hacim kazandırıyor ve ortaya natürel bir görüntü çıkarıyor. Üstelik cildiniz operasyon izi taşımıyor. Yanak boşlukları, alın kenarları, göz çevresi çukuru, burun kenarından ağız köşesine kadar inen çizgilerde, dudaklarda, el üstleri ve alında da güvenle kullanılabiliyor.

Kırışıklık oluşmadan harekete geçin

Hyalüronik asit vücudun en önemli yapı taşlarından biridir ve kan damarlarından iç organlara, cilt içinden eklemlere kadar hemen her yerde bulunur. Bağ dokusunun ana yapı maddesi olan bu asit en fazla bebek cildinde bulunur ve cilde parlaklığı, nemi, gerginliği veren hücre matriksini oluşturur. Ciltteki yaşlanma 25-30'lu yaşlardan itibaren hyalüronik asidin azalması nedeniyle hız kazanır.

Öğle tatilinde bile yapılabilir

Enjeksiyon işlemi uzman kişiler tarafından uygulandığı takdirde sadece 10-15 dakika sürer. Fakat hekiminizle uygulama öncesi beklentileriniz konusunda mutlaka konuşmalısınız. Yüz anatomisine ve oranlarına uygun yapılan dolgu işlemleri dışarıdan natürel bir görüntü verir. Bu uygulama herhangi bir zamanda, çalışanlar için öğle tatilinde bile yapılabilir.

Sonrasında kişi normal yaşama dönebilir. Dolgunun etkinlik süresi, kişinin yaşı, cilt yapısı, elastikiyeti, enjekte edilen dolgunun maddesinin özellikleri, miktarı, kalitesi gibi çok faktöre bağlıdır. Ancak yeni gelişen teknoloji sayesinde dolgu maddelerinin üretim kalitesi ve içeriği de oldukça yenilendi ve gelişti.