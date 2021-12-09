10 Dakikalık Hafif Tempolu Koşu Anlatik Zekayı Geliştiriyor

Japon bilim insanları, koşunun, insan beyninin fonksiyonları ile ilişkisini araştırdı. 10 dakikalık hafif tempolu koşunun analitik zekayı geliştirdiği tespit edildi.

Fiziksel egzersizler insan beynine faydalı. Pek çok araştırma bunu gösteriyor. Son araştırmayı Japonya'daki Tsukuba Üniversitesi yaptı. 10 dakikalık hafif tempolu koşunun, analitik zekayı geliştirdiği ortaya çıktı.

Bilim insanları, 26 kişilik bir gruba 10 dakikalık hafif tempolu koşu sonrası analitik zeka ile ilgili bir test yaptı. Katılımcıların, bu testi normalden daha hızlı çözdükleri görüldü. Beyin aktiviteleri de özel cihazlarla ölçüldü.

"Ağır egzersiz yapmadan da fayda sağlanabilir"

Karmaşık işlemlerin çözülmesini sağlayan ön beyindeki kan akışının hızlandığı tespit edildi.

Araştırmacılar, bu çalışmanın, ağır egzersizler yapmadan da fiziksel aktivitelerin faydasının görülebileceğine dair bir kanıt olduğunu vurguluyor.



Farklı fiziksel aktivitelerin ise beynin farklı kısımlarını harekete geçirdiğinin altı çiziliyor.