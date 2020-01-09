Avustralya'da etkisini sürdüren; ilk belirlemelere göre 24 insanın öldüğü, 1500'den fazla evin kullanılmaz hale geldiği, yüzlerce koala ve kangurunun hayatını kaybettiği yangınlarda mağdurlara bağış yapabilmek için, Amerikalı bir model değişik bir yöntem uyguladı.

Amerikalı model Kaylen Ward, Avustralya'da birçok noktada meydana gelen ve bir türlü söndürülemeyen orman yangınlarına yardım için 10 dolar karşılığında çıplak fotoğraflarını gönderiyordu. Kampanyadan 700 bin dolar toplayan modelin Instagram hesabı kapatı