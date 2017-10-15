10. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı yapıldı

Akıncılar köy meydanında öğle saatlerinde başlayan etkinlik, saat 20.00’de tamamlanacak.
Çeşitli gösterilerin sunulduğu, konserlerin verildiği etkinlikte yerli ürünlerin satıldığı stantlar ve yiyecek içecek stantları da kuruldu.
Panayır kapsamında Bondoboksi Dans Grubu, Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği halk dansları, Dila Hatun Değer Minikler zumba dans, Il-Sen Kangoo Jumps, Body Form fitness gösterileri yanında Mesarya Bölge Koro ve Orkestra’nın, Grup Saki’nin ve Grup Karnaval’ın da konserleri yer aldı.
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