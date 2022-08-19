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10.GİRNE KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ BAŞLIYOR

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Girne Belediyesi’nin bu yıl 10’uncusunu gerçekleştireceği Girne Kültür Sanat Günleri, 23 Ağustos Salı akşamı Işın Karaca konseriyle başlıyor.
10.GİRNE KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ BAŞLIYOR

Girne Kültür Sanat Günleri, 23 Ağustos Salı akşamı Kıbrıslı sevilen sanatçı Işın Karaca konseri ile başlıyor.

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 10. Girne Kültür Sanat Günleri’ni, Girne Amfi Tiyatro’da iki yıl aradan sonra tekrar gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını, tüm dünyada etkili olan Covid pandemisi nedeniyle ara verdikleri kültür sanat etkinliklerini tekrardan kent halkıyla buluşturacaklarını ifade etti.

 

“Sanat’ın Barışa, Hoşgörüye ve Sağlığa Vesile Olmasını Diliyorum”

 

Güngördü, belediye meclis üyelerinden oluşan kültür sanat komitesine, belediye çalışanlarına, program için son kararı veren belediye meclis üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

 

Bu seneki Kültür Sanat Günlerinin sloganını, “Sanat, Barış ve Hoşgörü” olarak açıklayan Güngördü, “Sanat’ın Barışa, Hoşgörüye ve Sağlığa Vesile Olmasını Diliyorum” dedi

 

 

GİRNE KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ PROGRAMI:

 

23 Ağustos Salı Işın Karaca

 

6 EYLÜL 2022 SALI MUSTAFA CECELİ

 

22 EYLÜL 2022 PERŞEMBE LEMAN SAM

 

12 EKİM 2022 ÇARŞAMBA KOLPA

 

Konser biletleri, mesai saatleri içerisinde Girne Belediyesi, Belediyeye bağlı muhtarlık vezneleri, Lefkoşa ve Girne Deniz Plaza ile Rüstem Kitap Evi ve konser öncesinde amfi tiyatro girişinden temin edilebilecek. Bilet fiyatı 100 TL olarak belirlenmiştir.

 

Işın Karaca ve Mustafa Ceceli konserleri, Les Ambassadeurs Hotel katkılarıyla gerçekleştirilecektir. 
 

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