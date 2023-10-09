10 Gram kokaini 26 bin TL'ye satmış!

Mahkemede şahadet veren polis memuru Ozan Özder olguları aktardı.

Polis, 5 Eylül 2023 tarihinde, zanlının Lefkoşa’daki evinde uyuşturucu bulunduğuna ve satışını yaptığına dair ihbar aldıklarını söyledi.

Polis, aynı gün zanlının kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, 21 ayrı paketler halinde 20 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan dört adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 9 bin 200 TL ve 260 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının internet üzerinden konuştuğu bir şahısla anlaşıp, 29 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında 3 kez toplam 23 gram kokain aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlının aranan şahıstan uyuşturucu madde kokain aldığını, evde tartıp sattığını ve son olarak, 10 gram kokain satarak, 26 bin TL aldığını, 22 binini aranan şahsa verdiğini tespit ettiklerini belirtti.

Polis, zanlının evinde bulunan paraların da uyuşturucu madde satışından elde edildiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıya kokain temin eden şahıs ile satın alan şahısların aranmakta olduğunu belirtti.

Polis, zanlının uyuşturucu alışverişi yaptığı şahısların tespiti için cep telefonunun DATA incelemesine gönderileceğini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, alınacak ifadeler, aranan şahıslar ve incelenecek emareler olduğunu belirterek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 4 süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.