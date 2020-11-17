10. Gün Hükümet kurulamadı! Saner görevi iade edecek mi?

UBP'de dün saat 17.00 sıralarında başlayan görüşmeler dün gece yarısına doğru sona erdi. Toplantı çıkışında UBP Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner kısa bir açıklamada bulundu.

UBP Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner kısa bir açıklamada bulundu. "Bu saate kadar başka hiçbir partinin ışıkları yanmamıştır" diyen Saner, yarından sonra gerekli açıklamaların yapılacağını ifade etti. Bütün alternatifleri gözden geçirdikleri ifade eden Saner, ülkeyi hükumetsiz bırakmamak adına gerekli adımları atabilmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Saner yaptığı açıklamada ülkenin hükumetsiz kalmaması adına toplantılar yaptıklarını yarından sonra gerekli tüm açıklamaları yapacaklarını ekleyerek parti binasından ayrıldı.

Alınan bilgilere göre UBP'nin 17 Ocak 2021 tarihinde bir erken seçim önereceği ve UBP Başkan Vekili Saner'in hükümeti kuramaması halinde görevi iade edileceği konuşuluyor.

Saner'in hükümeti kurup Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Tatar'a verebilmesi için 15 günlük süreden sadece 5 gün süresi kaldı.

Hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekili desteği gerekiyor

UBP'nin bir önceki Genel Başkanı Ersin Tatar, KKTC'de 18 Ekim'de yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin 2'nci turunda oyların yüzde 51,69'unu alarak KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı seçilmiş, 23 Ekim'de de görevi devralmıştı.

KKTC'de koalisyon ortaklarından Halkın Partisi (HP), 6 Ekim'de UBP-HP hükümetinden çekildiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı seçimi sebebiyle hükümetin bozulması konusunda resmi bir gelişme yaşanmazken, UBP-HP hükümetinin Başbakanı Tatar, yeni Cumhurbaşkanı seçilmişti.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde, hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Ersan Saner kimdir?

Saner, 1966'da Gazimağusa'da doğdu. 1988'de Trakya Üniversitesinden mimar olarak mezun olan Saner, 2002'de UBP Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi ve 2002 -2006 yılları arasında UBP'den Gazimağusa Belediye Meclis Üyesi görevini sürdürdü.

2009 Erken Genel Seçimlerinde UBP'den Gazimağusa Milletvekili seçilen Saner, 4 Mayıs 2009'da kurulan Derviş Eroğlu hükümetinde Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı olarak görev aldı.

Saner, 27 Mayıs 2010'da kurulan İrsen Küçük hükümeti ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev alırken, 2013 Erken Genel Seçimleri'nde yeniden UBP'den Gazimağusa milletvekili seçildi.

2013-2015 yılları arasında UBP'nin temsilcisi olarak AB Parlamentosu'nda görev yapan Saner, 16 Nisan 2016'da kurulan UBP-Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldı.

Saner, 2018 Milletvekili Erken Genel Seçimleri'nde yeniden UBP Gazimağusa milletvekili seçilirken, Haziran 2019'dan bu yana UBP Genel Sekreterliği görevini yürütüyordu.

Evli ve 2 çocuk babası olan Saner, İngilizce biliyor.