  • BIST 1.278
  • Altın 472,811
  • Dolar 7,7783
  • Euro 9,2317
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1748 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi

10. Gün Hükümet kurulamadı! Saner görevi iade edecek mi?

» »
10. Gün Hükümet kurulamadı! Saner görevi iade edecek mi?
10. Gün Hükümet kurulamadı! Saner görevi iade edecek mi?

UBP'de dün saat  17.00 sıralarında başlayan görüşmeler  dün gece yarısına doğru sona erdi. Toplantı çıkışında UBP Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner kısa bir açıklamada bulundu. 

UBP Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner kısa bir açıklamada bulundu. "Bu saate kadar başka hiçbir partinin ışıkları yanmamıştır" diyen Saner, yarından sonra gerekli açıklamaların yapılacağını ifade etti. Bütün alternatifleri gözden geçirdikleri ifade eden Saner, ülkeyi hükumetsiz bırakmamak adına gerekli adımları atabilmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti. 

Saner yaptığı açıklamada ülkenin hükumetsiz kalmaması adına toplantılar yaptıklarını yarından sonra gerekli tüm açıklamaları yapacaklarını ekleyerek parti binasından ayrıldı.

Alınan bilgilere göre UBP'nin 17 Ocak 2021 tarihinde bir erken seçim önereceği ve  UBP Başkan Vekili Saner'in hükümeti kuramaması halinde görevi iade edileceği konuşuluyor.

Saner'in  hükümeti kurup Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Tatar'a verebilmesi için 15 günlük süreden sadece 5 gün süresi kaldı.

 

Hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekili desteği gerekiyor

UBP'nin bir önceki Genel Başkanı Ersin Tatar, KKTC'de 18 Ekim'de yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin 2'nci turunda oyların yüzde 51,69'unu alarak KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı seçilmiş, 23 Ekim'de de görevi devralmıştı.

KKTC'de koalisyon ortaklarından Halkın Partisi (HP), 6 Ekim'de UBP-HP hükümetinden çekildiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı seçimi sebebiyle hükümetin bozulması konusunda resmi bir gelişme yaşanmazken, UBP-HP hükümetinin Başbakanı Tatar, yeni Cumhurbaşkanı seçilmişti.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde, hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor.

 

Ersan Saner kimdir?

Saner, 1966'da Gazimağusa'da doğdu. 1988'de Trakya Üniversitesinden mimar olarak mezun olan Saner, 2002'de UBP Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi ve 2002 -2006 yılları arasında UBP'den Gazimağusa Belediye Meclis Üyesi görevini sürdürdü.

2009 Erken Genel Seçimlerinde UBP'den Gazimağusa Milletvekili seçilen Saner, 4 Mayıs 2009'da kurulan Derviş Eroğlu hükümetinde Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı olarak görev aldı.

Saner, 27 Mayıs 2010'da kurulan İrsen Küçük hükümeti ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev alırken, 2013 Erken Genel Seçimleri'nde yeniden UBP'den Gazimağusa milletvekili seçildi.

2013-2015 yılları arasında UBP'nin temsilcisi olarak AB Parlamentosu'nda görev yapan Saner, 16 Nisan 2016'da kurulan UBP-Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldı.

Saner, 2018 Milletvekili Erken Genel Seçimleri'nde yeniden UBP Gazimağusa milletvekili seçilirken, Haziran 2019'dan bu yana UBP Genel Sekreterliği görevini yürütüyordu.

Evli ve 2 çocuk babası olan Saner, İngilizce biliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yükseköğrenim Eylem Planı Çalışmaları Tamamlandı17 Kasım 2020 Salı 11:47
  • KTSO: “Siyasi Partilerin KKTC’yi Hükümetsiz Bırakma Lüksü Yoktur”17 Kasım 2020 Salı 11:25
  • “Güzel Sanatlar 15 Kasım Cumhuriyet Sergisi” Açıldı17 Kasım 2020 Salı 11:20
  • KTOEÖS Siyasetten, "Özel" Ve "Devlet" Okulları Arasındaki Ayrımcılığın Hesabı Sordu17 Kasım 2020 Salı 11:12
  • BM: "Kapalı Maraş'taki Gelişmelerden ''Endişeliyiz''17 Kasım 2020 Salı 11:07
  • KAV, İlkokullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması Düzenliyor17 Kasım 2020 Salı 11:03
  • İskele’de 3 saatlik elektrik kesintisi17 Kasım 2020 Salı 09:16
  • Bazı bölgelerde sağanak bekleniyor...17 Kasım 2020 Salı 09:15
  • Detay bugün ne manşet attı? 17 Kasım 2020 Salı17 Kasım 2020 Salı 08:43
  • 10. Gün Hükümet kurulamadı! Saner görevi iade edecek mi?17 Kasım 2020 Salı 08:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti