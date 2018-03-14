"10 gün içerisinde ödemelerin yapılmaması halinde öğrenci taşımacılığı duracak"

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş) üyesi otobüs şoförleri 7 aydır ödenmedi. Devletten yaklaşık 17 milyon TL alacaklı olan otobüs şoförleri isyan etti, eylem ve grev mesajı verdi

KAN AĞLIYORLAR: Kar-İş’e bağlı öğrenci taşımacılığı yapan şoförler parasızlıktan kan ağlıyor. Aylardır borç harç hizmet veren şoförler borç gırtlakta geziyor. Şoförler mazot alamıyor, taksitlerini aylardır aksatıyor, evine ekmek götüremez duruma gelen otobüs şoförleri, 7 aydır evlerine ekmek götüremiyor

TAŞIMACILIK DURMA NOKTASINDA: Öğrenci taşımacılığı yapan şoförler, devlet yetkililerine isyan etti. Öğrenci taşıyan şoförler ve Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, en gez 10 gün içinde ödeme yapılmaması halinde öğrenci taşımacılığının duracağını açıkladı

Kar-İş üyesi öğrenci taşımacılığı yapan otobüs şoförleri, emeğinin karşılığını devletten alamıyor.

Devlet, öğrenci taşıyan şoförlere 7 aydır hizmet bedelini halen daha ödemedi.

Geçtiğimiz yıl alacağını kavga dövüş tahsil eden otobüs şoförlerinin devletten bugün itibari ile 17 milyon TL civarında alacağı bulunuyor.

Alacaklarını bir türlü tahsil edemeyen otobüs şoförleri, ne araçlarının bakım ve onarımını yaptırabiliyor, ne de artık mazot alabiliyor.

Borç harç 7 aydır ayakta durmaya çalışan şoförler, evine aylardır ekmek götüremiyor.

İtibarları da kalmadı

Geneli evli ve çocuk sahibi olan otobüs şoförleri, aylardır ne evinin geçimine katkı koyabiliyor ne çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabiliyor ne de parasını verip ekmek alabiliyor.

Şoförlerin birçoğu mahalle bakkalına veresiye yazdırırken bu imkanı olmayanlar eş dosttan aldığı borçlarla aylardır ayakta kalmaya çalışıyor.

Devletten alacaklarını tahsil edemediklerinden gerek banka gerekse piyasa borçlarını ödemekte geciken otobüs şoförleri yeniden borçlanamıyor.

Devletin maddi olarak mağdur ettiği otobüs şoförlerinin banka borçlarına faiz eklendikçe ekleniyor, borçlar dağ gibi büyüyor. Şoförler, borçlandığı kişilerin gözünde itibarını da kaybediyor.

Benzin istasyonları da veresiye defterini kapattı

Otobüs şoförleri parasız kaldığı gibi, veresiye itibarını da kaybetti.

Devlet ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyince hizmetin aksamaması için şoför veresiye mazota yüklendi. Devletten şoförü ödemedi, şoför borçlarını ödeyemedi. Devletin unuttuğu otobüs şoförlerine benzin istasyonları da veresiye defterini kapattı.

Öğrenciler taşınmayacak

Öğrenci taşıyan şoförler ve Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, parasız daha fazla hizmet veremeyeceklerini ifade ederek en geç 10 gün içerisinde ödemelerin yapılmaması halinde öğrenci taşımacılığının duracağını kaydetti.