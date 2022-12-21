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10 gün trafiğe kapalı yol...

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Haspolat - Güngör arası yol onarım çalışmaları kapsamında 20-30 Aralık tarihlerini kapsayan sürede araç trafiğine kapatıldığı açıklandı.
10 gün trafiğe kapalı yol...

KKTC Karayolu Master Planı kapsamında yer alan Muhtelif 3. Sınıf Yollar ile Muhtemel Yerleşim Yerleri İç Ulaşım Yolları Yapım, Onarım ve Üstyapı Takviyesi kapsamında, Haspolat - Güngör arası kesim, 20-30 Aralık arasında araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

ULAŞIM, ALTERNATİF GÜZERGAHLARDAN SAĞLANACAK

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, güzergâhın kapalı olduğu zaman diliminde hazırlanan krokideki alternatif güzergâhtan sağlanacağı duyuruldu.


Açıklamada, bu yolları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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