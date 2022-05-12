10 günde 86 bin yolcu ve 728 uçak

Ercan Havalimanı bayram öncesi ve sonrasındaki günlerde yoğun bir yolcu ve uçak trafiği yaşadı.

Ercan Havalimanı, Ramazan Bayramı haftası süresince 29 Nisan ve 8 Mayıs tarihlerini kapsayan 10 günde toplam 728 uçağa ve 86 bin 338 yolcuya hizmet verdi.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre havaalanında azami yoğunluk bayramın son günü olan Çarşamba ve devam eden hafta sonundaki Pazar günü yaşandı. Bayramın son günü Ercan Havalimanı’nı 10 bin 443 yolcu ve 84 uçak kullanırken, 8 Mayıs Pazar günü ise 10 bin 876 yolcu ve 85 uçağa hizmet verildi.

Gelen yolcu sayısı daha fazla

Ercan Havaalanı Ramazan Bayramı haftasında gerçekleşen 10 günlük yolcu ve uçak trafiği verilerine göre 364 gelen ve giden uçak ile 44 bin 59 gelen ve 42 bin 279 ise giden yolcuya hizmet verdi.

Yoğunluk Cuma günü başladı

Havalimanı’nda 29 Nisan Cuma günü başlayan yoğunluk 10 gün boyunca devam etti. Havalimanı’na en fazla uçak ve yolcu bayramın son günü olan 4 Mayıs Çarşamba ve 8 Mayıs Pazar günü yaşandı. 4 Mayıs’ta Ercan’a 84 uçak ve 10 bin 443 gelip giderken, Pazar günü ise bu sayı 85 uçak ve 10 876 yolcu olarak gerçekleşti.

Günlere göre yolcu ve uçak sayıları

Ercan Havalimanı, 29 Nisan’da 8 bin 151, 30 Nisan’da 8 bin 410, 1 Mayıs’ta 8 bin 404, 2 Mayıs’ta 6 bin 888, 3 Mayıs’ta 8 bin 110, 4 Mayıs’ta 10 bin 443, 5 Mayıs’ta 9 bin 614, 6 Mayıs’ta 7 bin 618, 7 Mayıs’ta 7 bin 824, 8 Mayıs’ta 10 bin 876 kişi gelen ve giden yolcuya hizmet verdi.

10 gün boyunda ise Ercan Havalimanı’na 728 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi. 29 Nisan’da 65, 30 Nisan’da 66, 1 Mayıs’ta 75, 2 Mayıs’ta 73, 3 Mayıs’ta 66, 4 Mayıs’ta 84, 5 Mayıs’ta 80, 6 Mayıs’ta 69, 7 Mayıs’ta 65 ve 8 Mayıs Pazar günü ise 85 uçak iniş ve kalkış yaptı.