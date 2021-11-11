10 Kasım'da çıkan yangınların sebepleri açıklandı

10 Kasım 2021 tarihinde , KKTC’de toplam (11) adet yangın olayı meydana gelmiştir. Yangınların sonucunda maddi hasar olmuştur.
Yukarda belirtilen tarihte meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, yoğun rüzgar sebebiyle havai elektrik tellerinin birbirine çarpması, elektrik tellerinin kopması, elektrik direğinin devrilmesi sonucu çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri ve diğer yangınlar yer almıştır.
Lefkoşa: 4
Gazimağusa: 1
Girne: 3
Güzelyurt: 1
İskele: 2
YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
LEFKOŞA
4
GÜZELYURT
1
İSKELE
2
GAZİMAĞUSA
1
GİRNE
3
TOPLAM
11
10.11.2021 TARİHİNDE MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ
Temizlik Maksatlı
1
Sigara İzmariti
1
Tespit Edilemeyen
2
Elektrik Tellerinden Çıkan Kıvılcımlar
7
TOPLAM
11
10.11.2021 TARİHİNDE MEYDANA GELEN YANGIN ÇEŞİTLERİ
Kuru Ot ve Çöp
11
TOPLAM
11
ZAMANINDA ALINAN TEDBİRLER, FELAKETİ ÖNLER
- Herhangi bir tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarını gördüğünüzde Alo 188 Elektrik Arıza ihbar hattını aramanız önemle rica olunur.
- Yaz aylarında bolarıp rüzgarın etkisiyle birbirine çarpıp temas edebilecek elektrik tellerinin tamirinin zamanında yapılması ve zarara yol açmaması için Alo 188 Elektrik Arıza ihbar hattını arayınız.
- Elektrik tellerine temas eden ağaç dalları budanmalı ve budanmadan önce çıkabilecek yangın riskine karşı elektrik akımının kesilmesi, alt kısımdaki kuru otların temizlenmesi ve kesim yapılacak yerde yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması gerekmektedir.
- Seyahat halinde iken araçlarınızdan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atmayınız.
- Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.
PGM – İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
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