10 kilo uyuşturucuyla yakalandılar

Narkotik Şubede görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu olguları aktardı.

Polis, 18 Mart 2024 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince Girne Kaza Mahkemesi'nden temin edilen arama emrine binaen konu ikametgaha gidildiği sırada kapsamında Toochi Elvis Ogbuja’nın ikametgahtan çıkmak maksatlı olarak kapıyı acımasına müteakip tespit edilerek yapılan üst aramasında giymekte olduğu ceketin sağ cebinde 14gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, ikametgaha giriş yapıldığı esnada Collins Chukwuemeka Mıchael’in ikametgahın oturma odasında elinde naylon poşet içerisinde muhafaza edilen yaklaşık 100 gram ağırlığında hintkenevirini 40 adet kırmızı çıtçıtı şeffaf naylonlara paketleme yapığı esnada tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, ikametgahta 14.20 ile 14.50 saatleri arasında gerçekleştirilen aramada yine oturma odası içerisinde bulunan masa üzerinde bir adet gri renk hassas terazi, yine çekyat üzerinde 4 adet dıştan şeffaf renk naylonda muhafaza edilen yaklaşık her biri 25 gram olmak üzere 100 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edilen 355 sterlin nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, mutfak tezgah dolabı üzerinde bir adet siyah renk araba anahtarı bulunması üzerine Toochi Elvis Ogbuja’den yapılan soruşturmalarda konu anahtarın apartmanın altında bulunan kendisine ait aracın olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis, ikametgahının altında park halinde bulunan J2 705 plakalı araçta yapılan aramada arka yolcu koltuğu üzerinde 9 adet koli bandı ile bantlanmış streç naylona sarılı vakumlu poşetler içerisinde yaklaşık 10 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddeler bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, her iki zanlının da işledikleri suçları kabul yönünde gönüllü ifade verdiklerini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, aranmakta olan şahısların olduğunu ve Girne içerisinde birçok yerde kamera kaydı izlenmesi gerektiğini belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.