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10 Kişi Sokağa Çıkma Yasağını, 3 Kişi Kumarhaneye Giriş Yasağını Deldi

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PGM Basın Subaylığı açıkladı.
10 Kişi Sokağa Çıkma Yasağını, 3 Kişi Kumarhaneye Giriş Yasağını Deldi

PGM'den gelen açıklama:

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 27 - 28.05.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 10 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği KKTC vatandaşlarının girmesi ve Sağlık Bakanlığı taahhütnamesine göre dışarıdan müşteri alınmasının yasak olduğu halde 3 kişinin kumarhaneye müşteri olarak alındığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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