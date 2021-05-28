10 Kişi Sokağa Çıkma Yasağını, 3 Kişi Kumarhaneye Giriş Yasağını Deldi

PGM'den gelen açıklama:
Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 27 - 28.05.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 10 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği KKTC vatandaşlarının girmesi ve Sağlık Bakanlığı taahhütnamesine göre dışarıdan müşteri alınmasının yasak olduğu halde 3 kişinin kumarhaneye müşteri olarak alındığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.
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