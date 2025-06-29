10 kişi tutuklandı, 45 araç trafikten men edildi

Polis Basın Subaylığı, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde 10 kişinin tutuklandığını, 943 sürücünün çeşitli trafik suçlarından rapor edildiğini ve 45 aracın trafikten men edildiğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığı, 28-29 Haziran 2025 tarihlerinde, saat 22.00-24.00 arasında Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanlarında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildiğini açıkladı.

LEFKOŞA

Lefkoşa’da yapılan denetimlerde; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, gece kulüpleri, işçi yatı evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu noktalar kontrol edildi. Denetimlerde, ülkede yasal statüsü bulunmadığı halde ikamet izinsiz şekilde kaldığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise bin 987 araç sürücüsü kontrol edildi. 393 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Bu kapsamda 25 araç trafikten men edildi. En sık karşılaşılan ihlaller arasında hız sınırının aşılması (136), emniyet kemeri takmamak (65) ve diğer trafik suçları (154) yer aldı.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’daki denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, gece kulüpleri ve halkın yoğun bulunduğu noktalar kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik denetimlerinde 1071 sürücü kontrol edilirken, 279’u çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, 2 araç trafikten men edildi. Sürücülerin en fazla ihlal ettiği kurallar arasında hız sınırının aşılması (106), ruhsatsız araç kullanımı (25) ve diğer trafik suçları (117) öne çıktı.

GİRNE

Girne'de gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet ettiği belirlenen 6 kişi tutuklandı.

Trafik denetimlerinde 2 bin 589 araç sürücüsü kontrol edildi. Toplam 218 sürücü çeşitli trafik suçlarından dolayı rapor edilirken, 16 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü tutuklandı.

GÜZELYURT

Güzelyurt’taki denetimlerde, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Denetimler kapsamında bir kişinin kullanımındaki araçta ve üzerinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram kokain türü uyuşturucu, yeşil reçeteye tabi 139 adet hap, uyuşturucu satışından temin edildiğine inanılan 9.580 TL nakit para ile 3 adet bıçak bulundu. Söz konusu kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 456 araç sürücüsü kontrol edildi, 53 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. Bu kişilerin 27’sinin hız sınırını aştığı, 25’inin ise diğer trafik suçlarını işlediği belirtildi.