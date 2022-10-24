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10.Lefkoşa Maratonu’nun Ödül Töreni Büyük Han’da Gerçekleştirildi

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LTB Tarafından Organize Edilen 10.Lefkoşa Maratonu’nun Ödül Töreni Büyük Han’da Gerçekleştirildi
10.Lefkoşa Maratonu’nun Ödül Töreni Büyük Han’da Gerçekleştirildi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından Armani Exchange ana sponsorluğunda koşulan 10.Lefkoşa Maratonu’nun ödül töreni Büyük Han’da gerçekleştirildi.

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB Spor Kulübü Başkanı ve LTB Asbaşkanı Akın Aktunç, bazı LTB Meclis üyeleri, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, sponsorlar ve dereceye giren sporcuların katıldığı ödül töreninde 10 ve 21 kilometre kategorilerinde dereceye girenlere kupa ve ödülleri takdim edildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ayrıca ana sponsor Armani Exchange, maratonun düzenlenmesinde iş birliği sağlayan KKTC Atletizm Federasyonu ve diğer sponsorlara da teşekkür plaketi takdim etti.

-“Ortak bir hedef için bu kadar farklı renkten insanı biraraya getirebilmenin gururunu yaşıyoruz”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı gecede yaptığı konuşmada maratonun ardından herkeste tatlı bir yorgunluk olduğunu belirterek, geceye katılan herkese teşekkür etti.

Harmancı, “Kimimiz koştuk, kimimiz yürüdük, kimimiz ise organizasyon için aylardır çalıştık. Ortak bir hedef için bu kadar farklı renkten insanı biraraya getirebilmek, bu kadar farklı yaş grubundan insanı aynı alanda tek bir hedef için mutlu edebilmek hem sizler hem de bizler için büyük bir gururdur. Tüm katılımcılara teşekkür ederim” dedi.

-“İyi ki varsınız. İyi Ki’lerimiz için Yaşam Merkezi çalışmalarına başlıyoruz”

Başkan Harmancı geçtiğimiz yıl bakım evlerine yönelik ülkede yaşananların herkesi üzdüğünü ama Lefkoşa’nın şehrin büyüklerinin her zaman yanında olduğunu söyledi. “Yıllardır şehirdeki büyüklerimizin evlerine götürdüğümüz ve ihtiyaçlarına göre genişlettiğimiz hizmetlerimizi yeni Yaşam Merkezi ile bir çatı altında topluyoruz” diyen Harmancı, maratona gösterilen ilgi sayesinde bunun kısa sürede başarılacağını belirtti.

Tüm zamanların kayıt rekorunun kırıldığını ve yaklaşık 13.000 kayıt yapıldığını ifade eden Başkan Harmancı, “Her bir bireye, her bir iş insanına gösterdikleri bu dayanışma ve güven için çok teşekkürler. Her zaman yanımızda oldular. Yoğun katılımdan 4 km. halk koşuşunda katılımcıların sonunu göremiyorduk. Aylardır bunun için çalışan takım arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim” dedi.

-“Önümüzdeki yıl bu şehrin bu markasını çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Buna emin olun.”

Son olarak Atletizm Federasyonu ve bütün sponsorlara da çok teşekkür eden Başkan Harmancı konuşmasını “Önümüzdeki yıl bu şehrin bu markasını çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Buna emin olun. İyi ki varsınız ve iyi ki bir aradayız” sözleriyle tamamladı.

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