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10. Masal Günleri’nin ilk etkinliği yapıldı

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Kültür Dairesi’nin her yıl Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde başlattığı “Masal Günleri”nin ilki Lefkoşa’daki Milli Kütüphane’nin Çocuk Bölümü’nde yapıldı
10. Masal Günleri’nin ilk etkinliği yapıldı

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Masal Günleri’nin ilk etkinliğinde Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları, Milli Kütüphane’nin Çocuk Bölümü’nü en çok kullanan çocuk okurlar; Alya Volkan, Aren Adrianne Lind, Melek Obenler, Onur Özenkaya ve Zeynep Ecrin Besle’ye ödüllerini ve belgelerini verdi. Hamzaoğulları, Masal Günleri etkinliğinin aktif masal anlatıcısı sahne sanatları alanında uzman Suzan Polat’a plaket ve geçtiğimiz yıldan itibaren etkinliğe katkı koyarak, etkinliğin son gününde çocuklara taş boyamayı öğreten Emine Özlüses’e de teşekkür belgesi tadim etti.

Bir sonraki “Masal Günü” 13 Nisan Cumartesi…

Kültür Dairesi’nin büyük ilgi gören etkinliklerinden olan Masal Günleri etkinliği, çocukları kitapla buluşturarak, çocukların yaşamında kütüphanenin aktif bir rol almasını sağlamak ve farklı sanat dallarına olan ilgilerini artırmak hedefiyle gerçekleştiriliyor. Etkinlik kütüphaneden alınan kitapların iade süresi olan 15 günde bir Cumartesi günleri halka açık ve ücretsiz olarak Lefkoşa’daki Milli Kütüphane’nin Çocuk Bölümü’nde düzenleniyor. İlk etkinliği 30 Mart 2019 Cumartesi günü yapılan Masal Günleri’nin bir sonraki etkinliği 13 ve 27 Nisan ile 11 ve 25 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Okul öncesi, ana okul ve ilkokul çağındaki çocukların velileri ile birlikte katıldığı etkinlik, Suzan Polat’ın aktif masal anlatımı ile başlayıp, çocukların yaratıcılıklarını pekiştirmek amacıyla Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Resim-Seramik Sanatçısı Bedia Kale yönetiminde yapılan resim çalışmasıyla tamamlanıyor. Masal Günleri’nin son gününde (25 Mayıs 2019 Cumartesi) ise çocukların etkinlik süresince yaptıkları resimler arasından yapılan bir seçkiden oluşturulan sergi açılırken, resim çalışmasının yerine Bedia Kale ile “Minik Eller Seramik Yapıyor” etkinliği ve Emine Özlüses ile taş boyama etkinliği yapılıyor. 

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