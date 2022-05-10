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10 milyar dolara evren artık ‘HD kalitesinde’

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Temmuzda çalışmaya başlayacak James Webb teleskobundan gelen ilk görüntüler evreni ne kadar detaylı göreceğimiz konusunda bir fikir veriyor.
10 milyar dolara evren artık ‘HD kalitesinde’

KSL.com‘un belirttiğine göre, soldaki görüntü artık kullanılmayan Spitzer uzay teleskobuyla, sağdaki görüntü ise James Webb teleskobuyla alınmış. Büyük Macellan bulutundan alınan görüntüler kıyaslandığında James Webb teleskobu sanki yeni nesil cep telefonuyla fotoğraf çeker gibi çözünürlüğe ve netliğe sahip.

Geçen aralıkta fırlatılan ve dünyadan 1.6 milyon kilometre uzakta olacak olan James Webb teleskobu yaklaşık 10 milyar dolara maloldu.

Teleskop yaklaşık 14 milyar yıl önce ilk yıldızların ve galaksilerin yaydığı ışığı arayacak ve olası dünya dışı yaşam belirtilerini saptamaya çalışacak.

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