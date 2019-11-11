10 Milyon değil 4,9 Milyon muş...

Cumhuriyet Meclisi toplandı.

Meclis'te Aksa'ya yapılan Ardiye bağışı gündem oldu.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bağışlanan bir şey olmadığını, AKSA’nın zaten Jeneratörle ilgili Adaport’a günlük yaklaşık 200 Dolar ödediğini, iki kez aynı ücreti ödememesi için bir düzenleme yapıldığını savundu. Ülkeye yatırım yapan işletmelerin de haklarının korunması gerektiğini söyleyen Bakan Amcaoğlu, ‘tekerrürden ibaret bir ödemenin yapılmasını engellediklerini’ kaydetti.

Ödemenin de 10 milyon TL’lik değil, 4 milyon TL’lik bir ödeme olduğunu belirten Amcaoğlu, bağışlama değil ‘muafiyet’ olduğunun altını çizdi.

“Ayni şey için bizden kiralanan yere Adaport’a ödenmişti…

Bizden kiralanan bir bölüme aktarılmıştı zaten” diyen Bakan Olgun Amcaoğlu, soru üzerine jeneratöre ilişkin dönemin hükümetinin ‘sözlü bir talebi’ olduğunu da söyledi. Açıklaması üzerine Bakan Amcaoğlu’na ‘devletin alacağı olmayan bir durumda neye muafiyet getirdiği’ soruldu,

Amcaoğlu, bu soruların sorulacağını bildiklerinden, bu şekilde yapmanın daha doğru olacağı düşüncesi ile bu kararı ürettiklerini söyledi.