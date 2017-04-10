10 Nisan Pazartesi Günlük Burç Yorumları

10 Nisan Pazartesi günü, günlük burç yorumlarını sizler için derledik...

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi yenilemek istiyorsunuz veya şimdiye kadar yaptığınızın dışında bambaşka konular ve ortamlar size çekici geliyor fakat sorumluluklarınız yüzünden isteklerinizi gerçekleştirmeniz pek kolay olmayabilir. Ancak bugün duygularınız yükseliyor ve hiçbir şey yapamasanız bile saçlarınızı kestirebilirsiniz veya alışveriş yapabilirsiniz. Bu arada bütçenizi aşan harcamalar yapmaktan kaçınmalısınız. Eğlenceli ortamlar keyfinizi yerine getirecek. Bu arada kaçamak aşklar sizi heyecanlandırabilir. Sportif faaliyetler ve çevre gezileri sizi rahatlatacak.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sizi heyecanlandıran bir haberler alabilirsiniz. İyimser ve anlayışlı bir tavır içinde bulunacaksınız ve böylece tarzınızı ve alışkanlıklarınızı değiştirmeniz daha kolay olacak. İstediğiniz koşulları oluşturmak için bazı fedakarlıklar yapmanız gerekebilir ve şimdi bunu yapmaya hazır olduğunuzu hissedebilirsiniz. Saygı duyduğunuz kişilerin davranışlarından etkilenebilirsiniz ve dikkatinizi kendinize yöneltebilirsiniz. Çevrenizin sizi ciddiye almasını istediğiniz bir dönemdesiniz ve artık önem verdiğiniz konular için daha fazla gayret göstereceksiniz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi güçlü hissedebilir ve isteklerinizi gerçekleştirmek için atılımlarda bulunabilirsiniz. Karşılaştığınız bir sanatçı veya hayal gücü yüksek bir kişi sizi harekete geçirecek fikirler ortaya atabilir. Veya ilginç hayalleriniz olabilir ve ideallerinizi arkadaşlarınıza anlatabilirsiniz. Davetler, organizasyonlar ve katılacağınız toplantılarda dikkat çekici ve etkileyici olacaksınız. Projelerinizi gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz ve arkadaşlarınızın desteğini alabilirsiniz. Bu arada sevdiğinizi ihmal etmeyin.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkilerinizi gözden geçireceksiniz ve ilişkilere bakış açınızın değişmeye başladığını anlayacaksınız. Kaçamak aşklar çekici gelebilir fakat içinizden yükselen kuvvetli arzuları denetlemeyi başaracaksınız ve tedbirli davranacaksınız. Bazı gelişmeler sizin beklediğinizden daha farklı olabilir ancak dirayetli ve sabırlı davranmayı başaracaksınız. Karışıklıklar olsa bile çözümleyici bir tavır içinde bulunabilirsiniz. Zorluklar ile başa çıkabilecek gücünüz var. Ayrıca sevdiklerinizin ilgisi ve desteği moralinizi yükseltecek.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Finansal açıdan kendinizi irdelemeniz ve sıkı bir hesaplamaya girmeniz olasıdır. Beklenmedik harcamalar ve devlete ait cezalar gibi maddi olarak yara alabileceğiniz koşullara bugün de dikkat etmeniz gerekmektedir. Kısa yolculuklar ve özellikle esintili doğa gezintileri size çok iyi gelecektir. Kaygı düzeyiniz yükselebilir. Merkür kariyer alanınızda üç hafta boyunca geri hareketine başlıyor. Elinizde uzun zamandır bitirilmeyen bir proje varsa sonlandırmaya bakın. İmza gerektiren sözleşme ve evraklarda yanlışlıklar olabilir. Tetikte olmalısınız.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güne keyifli başlayacaksınız ve sevdiğiniz konular ile ilgileneceksiniz. Hayal gücü yüksek kişiler ile karşılaşabilirsiniz ve ideallerinizi gözden geçirebilirsiniz. Daha önce sizi rahatsız eden konulara artık daha farklı açılardan bakabilirsiniz ve anlayışlı bir tavır içine girebilirsiniz. Büyük organizasyonlar, dernek çalışmaları ve benzeri faaliyetler keyfinizi yerine getirecek. Yabancılar ile iş birliği yapabilirsiniz ve geleceğe yönelik isteklerinizi gerçekleştirmek için kararlarınızı sürdürmeyi başarabilirsiniz. Moraliniz ve kendinize olan güveniniz giderek yükseliyor.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi maceracı ve cesur hissedebilirsiniz. Fakat yapacağınız girişimlerde tedbirli davransanız iyi olacak. Ayrıca gelişmeler sizin beklediğinizden daha farklı olabilir ve küçük ayrıntılara takılı kalabilirsiniz. Şimdiye kadar dikkatinizi çekmeyen detayların farkına varmanız aslında çok iyi fakat takılı kalırsanız fırsatları değerlendirmeniz zor olacak. Daha önce değer verdiğiniz kişiler ve konular gözünüzde değerini yitirebilir fakat davranışlarınıza özen göstermeniz gerekiyor. Güçlü ve saygın kişileri karşınıza almayın ve şansınızı iyi kullanmak için gayret gösterin.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi daha iyimser ve olgun hissedebilirsiniz. Yaşadığınız olaylar sizi geliştirirken bakış açınızı da değiştiriyor. Baskı altında dahi geleceğe ümitle bakabiliyorsunuz. Bugün karşılaştığınız olaylar ve kişiler sizi heyecanlandıracak ve hareketli bir gün geçireceksiniz. Saygın çevreler ile iş birliği yapabilirsiniz ve isteklerinizi sempatik bir biçimde ortaya koyabilirsiniz. Neşeli ve heyecanlı haliniz çevrenize de yansıyacak ve ilişkileriniz daha sıcak olacak. Çeşitli davetler alabilirsiniz ve sevdiğiniz ile birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün karamsarlıktan uzaklaşacaksınız ve dikkatinizi yapmak istediğiniz işlere odaklayacaksınız. Gün içinde karşılaştığınız kişiler enerjinizi yükseltecek ve hareketli bir gün geçireceksiniz. İlginç organizasyonlara katılabilirsiniz ve canlılığınız ile çevrenizi etkileyebilirsiniz. Davetler, çevre gezileri ve çeşitli organizasyonların içinde olmak keyfinizi yerine getirecek. Bugün kendinizi güçlü hissedeceksiniz ve güç gerektiren işlerde başarılı olacaksınız. Yapıcı ve kararlı tavırlarınız ile hem çevrenizi, hem de karşı cinsi etkileyebilirsiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sanatçılardan veya çevrenizdeki hayal gücü yüksek bir kişiden etkilenebilirsiniz ve projelerinizi gözden geçirebilirsiniz. Haberler ve olaylar hayal gücünüzü uyandıracak ve çok çeşitli konularda fikirler uyanacak. Ancak fikirlerinizi olgunlaştırmadan çevrenizdeki kişilere anlatmasanız iyi olur. İddiacı ve sert bir tavır içinde bulunmaktan kaçınmanız gerekiyor. Özellikle güçlü kişiler ile işbirliği yaparken tedbirli olmalısınız. Aslında isteklerinizi gerçekleştirmek için sabırlı davranabilirsiniz ve böylece sorunlar ile başa çıkabilirsiniz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün hem maceracı, hem de tedbirli olacaksınız. İçinizde iyi duyguların yükselmesi, üstlenmekten çekindiğiniz sorumluluklara daha istekli yaklaşmanızı sağlayacak. Fakat ilginç fikirleriniz olabilir ve hem arkadaşlarınızı, hem de önemli kişileri etkileyebilirsiniz. Bu arada heyecanınızı denetlemeniz gerekiyor. Karşılaştığınız kişiler ve alacağınız teklifler sizi heyecanlandırabilir. Gelişmeler olması gerekenden daha yavaş olsa bile isteklerinizi gerçekleştirmek için çalışmalarınızı kararlı bir biçimde sürdüreceksiniz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkilerinizde daha mesafeli ve çekingen davranabilirsiniz. Sevdiklerinize karşı daha ilgili ve anlayışlı davranmak için gayret gösterin. Sevgiye olan ihtiyacınızın arttığı bir dönemdesiniz. Bu arada ilişkileri idealize edebilirsiniz veya ilişkilere bakış açınızın değiştiğini düşünebilirsiniz. Sevdiğinizin davranışları sizin hayal ettiğinizden daha farklı olabilir. Aslında hayal kırıklığı, kayıplar ve benzeri duygular yaşamak istemediğinizi düşünebilirsiniz. Ancak şüpheci ve karamsar duygularınızı sevdiğinize yansıtmasanız iyi olacak.