10 soruda; Cüneyt Özdemir’in tweetini sattığı NFT dünyası
Tweetlerden videolara, dijital sanat eserlerinden, fotoğraflara pek çok şey NFT olarak açık artırma ile satışa çıkar hale geldi. Huobi Blokchain Bölge Müdürü Alphan Göğüş, 10 soruda NFT hakkında merak edilenleri yanıtladı.
Son dönemlerde özellikle sanat dünyasının blokchain teknolojisiyle buluşmasıyla oldukça popüler hale gelen NFT’ler, dijital dünyada hemen hemen tüm kesimlerin ilgisini üzerine çekmiş durumda.
09 Nisan 2021 Cuma 20:20
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