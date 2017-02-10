10 Şubat 2017 Günün Menüsü

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10 şub.2017 Günün menüsü:

Mercimek Çorbası

Kremalı Makarna

Coleslaw

Portakallı Kek

Mercimek Çorbası

Malzemeler1 su bardağı kırmızı ya da sarı mercimek1 adet kuru soğan1 adet patates1 adet havuç1 yemek kaşığı un2 yemek kaşığı ayçiçek yağı6 su bardağı sıcak su (1 adet et su tablet ile hazırlanmış)1 çay kaşığı tuz1 çay kaşığı karabiber

Nasıl Yapılır?

Kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Ayçiçek yağını derin bir tencerede kızdırın. Doğradığınız soğanları 2- 3 dakika kadar kavurun.

Kavrulan soğanlara unu ekleyin ve kokusu çıkıp, renk alana kadar kavurma işlemini sürdürün.

İri parçalar halinde doğradığınız patates ve havucu tencereye aktarın.

Tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra arzuya göre et su tablet ile hazırladığınız sıcak suyu ve bol suda yıkadıktan sonra suyunu süzdürdüğünüz mercimeği ilave edin.

Tuz ve karabiberi ekleyin. Havuçlar yumuşayana kadar orta ateşte yaklaşık 40 dakika pişirin.

Çorbayı, pürüzsüz bir kıvam alması için; el blenderından geçirdikten sonra sıcak olarak sevdiklerinizle paylaşın.

Kremalı Makarna

Malzemeler1 paket tagliatelle makarna15-20 adet mantar1 paket krema1 tatlı kaşığı tuz1 çay kaşığı karabiber1/2 demet maydanoz4 yemek kaşığı toz parmesan peyniri

Püf Noktası

Kremayı oda sıcaklığında kullanırsanız, sosunuz kesilmez(olması gereken kıvamdan uzaklaşıp, kimyasal yapının bozulması).

Nasıl Yapılır?

Makarna için 5 su bardağı suyu bir tatlı kaşığı zeytinyağı ile birlikte kaynatın. Kaynayınca tuzu ve makarnayı ilave edin ve haşlayın.

Mantaraları temizleyin ve iri iri doğrayın.

Tereyağını eritin ve mantarları soteleyin, tuz ve kararbiber ilave edin.

Mantarlar iyice pişip yumuşayınca kremayı ilave edin. 2-3 dakika kremayla birlikte pişirin.

Haşlanan makarnanın suyunu süzün ve mantarlı kremalı tavanın içine ilave edin.

Parmesan peyniri ve ince kıyılmış maydanoz serperek servis edin. İşte bu kadar, afiyet olsun!

Coleslaw

Malzemeler600 gram beyaz lahana (1/2 adet küçük boy lahana)2 adet orta boy havuç1/2 adet küçük boy kuru soğanSosu için:6 yemek kaşığı mayonez1 yemek kaşığı toz şeker1 tatlı kaşığı tuz1 adet taze sıkılmış limon suyu1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

Püf Noktası

Beyaz lahanayı mümkün olduğunca ince parçalar halinde kıyın, kuru soğanı rendenin ince kısmıyla rendeleyin.Soğan tadından hoşlanmıyorsanız 1 çay kaşığı kadar sarımsak ya da soğan tozu kullanın.Aynı tadı yakalamanız mümkün olmasa da sağlık açısından mayonez yerine süzme yoğurt kullanabilir, bir miktar süt ya da buttermilk tadına daha yakın olan kefir ekleyebilirsiniz.

Nasıl Yapılır?

Fast food restoranlarının çılgın salatası coleslaw’ı hazırlamak için; göbek kısmında yer alan sert bölümü çıkardığınız beyaz lahanayı ince ince kıyın.

Kabuğunu soyduğunuz havuçları, lahanalarla uyumlu olacak şekilde uzun ince parçalar halinde kesin ya da rendenin iri kısmıyla rendeleyin.

Kuru soğanı rendenin ince kısmıyla rendeledikten sonra doğramış olduğunuz tüm malzemeyi derin bir salata kasesine alın.

Salatanın sosu için; küçük bir kasede taze sıkılmış limon suyu, üzüm sirkesi, tuz ve toz şekeri küçük bir çırpıcı yardımıyla toz şeker eriyene kadar karıştırın.

Son olarak salataya asıl tat ve kıvamını verecek olan mayonezi kattıktan sonra sos malzemelerini son bir kez karıştırın.

Hazırladığınız mayonezli sosu doğranmış salata malzemeleriyle harmanladıktan sonra lahana salatasını sevdiklerinizle paylaşın.

Portakallı Kek

Malzemeler3 adet yumurta1 su bardağı toz şeker1 su bardağı portakal suyu1/2 su bardağı süt1/2 su bardağı ayçiçek yağı2,5 su bardağı un1 paket kabartma tozu1 adet rendelenmiş portakal kabuğu1 adet rendelenmiş limon kabuğuKek kalıbını yağlamak için:1 yemek kaşığı tereyağıÜzeri için:3 yemek kaşığı pudra şekeri

Pişirme Önerisi

Arzuya göre kek harcına tarçın ve unlanmış kuru üzüm ilave edebilirsiniz.

Nasıl Yapılır?

Oda sıcaklığında beklettiğiniz yumurtalar ve toz şekeri oval bir karıştırma kabına alın. Toz şeker ekleyip yumurta sarıları beyaz bir hal alana kadar bir mikser yardımıyla, yüksek devirde karıştırın.

Ayçiçek yağı, süt, portakal suyu, rendelenmiş portakal ve limon kabuğunu katın. Özleşene kadar karıştırın.

Elenmiş un ve kabartma tozunu ilave edin ve kıvam alana kadar kek harcını karıştırın.

Kelepçeli bir kek kalıbını oda sıcaklığında tereyağı ile yağlayın. Hazırladığınız kek harcını, yağlanmış kalıba boşaltın.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, yaklaşık 40 dakika pişirin. İçini çekip, dinlenen keki kalıbından çıkartın.

Ilındıktan sonra üzerine pudra şekeri eleyip, dilimledikten sonra servis yapın. Mis kokulu, üzeri çatlayana kadar puf gibi kabarmış keki sevdiklerinizle paylaşın.