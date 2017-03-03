10 ülkeden 10 insana aynı soru: Güne başlama motivasyonunuz ne

Tek başına 17 aylık bir seyahate çıkan kadın, 10 ülkeden farklı insanlara tek bir soru sordu: Her sabah güne başlamanızı sağlayan motivasyonunuz ne?

Nadia Bandura, 17 aylık uzun yolculuğuna çıkmadan önce, aslında dünyada herkesin aşağı yukarı aynı şeyleri istediğini düşünüyordu. “Tüm hayatım boyunca ne gibi arayışlarda bulunduysam, her zaman en önemli şeyin sevmek ve sevilmek olduğunu hissettim” diyen Nadia, en sonunda her ülke insanına aynı soruyu sormaya karar vermiş.

İşte “Her sabah güne başlama motivasyonunuz ne?” sorusuna dünya çapında verilen cevaplar…

Mandip – Hindistan

Benim hayattaki amacım, evrenle en üst düzeydeki bağı kurmak. Bunu başarmama yardım edecek tek şey de meditasyon. O yüzden her gün tam mutluluğa ulaşmak için evrenle bütünleşmeye çalışıyorum.

Kunga- Nepal

Arkadaşlarım, ailem ve çoğunlukla hayallerim. Benim hayalim günün birinde doktor olmak ve gerçekten iyi bir doktor olmayı istiyorum. Bu bana her sabah uyanmam için harika bir nedenim olduğunu hatırlatıyor.

Shindanai- Tayland

Sabahları yataktan çıkmak için hiç bir motivasyonum yok. Kız arkadaşımdan yeni ayrıldım. Yeni bir motivasyona ihtiyacım var, o nedenle Londra’ya taşınıp yeni bir hayata başlamaya karar verdim.

Chhay – Kamboçya

Beni en çok üzen şey ülkemdeki eğitim siteminin oldukça kötü olması. O yüzden güç sahibi biri olmak ve eğitim sistemini değiştirmek istiyorum.

Tamaziun – Malezya

Bu soruyu daha önce hiç düşünmemiştim. Her sabah kalkıyorum çünkü yataktan kalkabiliyor olmam bile aslında şükretmem gereken bir şey. Her gün bu güzel dünyanın ve hayatın bana ne göstereceğini merak ederek uyanıyorum.

Hai – Endonezya

Her sabah gün içinde yapacağım işleri düşünerek kalkıyorum ve yeni şeyler öğrenip kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hayat bir rota. Bazen en dipte olursunuz, bazen çok daha iyi hissedersiniz ya da bazen kötü olursunuz. Benim için de hepsi mümkün. Zaten hayatta her şey mümkün ama hiç bir şey kolay değil.

Haylee-Avustralya

İlk şey büyük bir vizyona, hedefe ve hayale sahip olmak. Ben kendime inanıyorum, hayalime inanıyorum ve onun gerçekleşmesi için her gün yeni bir adım atıyorum. İkincisi, çevre ve hayvan hakları konusunda çok tutkuluyum. Yaşantımın büyük kısmını bu konuda farkındalık yaratmaya adadım ve her gün de bir başkasına bu şekilde yol göstermeye çalışıyorum. Son olarak da, hayattaki küçük şeyler. Doğada olmak, kuş seslerini dinlemek, köpeğimi gezdirmek gibi. Meşgul olduğumuzda kaçırdığımız bu küçük şeyler hayatın asıl mutluluğunu taşıyor.

Tatiana – Yeni Zelanda

Motivasyon benim için kesinlikle ailem ve işim demek. Ayrıca kendi kültürümü ve geleneklerimi de başka insanlara aktarmaya çalışıyorum. Bu benim her sabah inançla uyanmamı sağlıyor.

Veronica – Ekvador

Sevgi ama kesinlikle daha yürekten gelen bir anlamda. Ben insanlara yardım etmek istiyorum. Kanserli çocuklarla çalışmak istiyorum çünkü onlar korunmasız ve çok fazla yardıma ihtiyaçları var. Kanser hastası olmak hiç kimse için kolay değil ve sürecin hiç kolay olmayacağını da biliyorum bu nedenle en büyük hedefim hasta insanlara yardım edebilmek.

Neomi – Meksika

Hayatı seviyor ve şükrediyorum. Erkenden kalkmayı ve her gün başka bir şey yapmayı seviyorum. Sürekli aynı şeyleri yaptığım rutin bir hayatım olduğunu düşünemiyorum bile. Yeni şeyler deniyor ve yapıyor olmak beni hayatta tutuyor.