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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

10. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi başladı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kongrenin açılışı, bu sabah Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapıldı.
10. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi başladı

2 gün sürecek kongrede,  çeşitli konularda 46 bildiri sunulacak. Kongre’nin açılış töreninin ardından, davetli konuşmacı olarak Cumhuriyet Meclisi AB Uyum Komitesi Başkanı, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) Üyesi CTP Milletvekili Armağan Candan  “Kıbrıslı Türler ve Avrupa Birliği”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu “Kıbrıs’ta  Görülen Ortopedik Sorunlar” konularında sunum gerçekleştirdiler.

ULUÇAY

Kongrenin açılış törenine katılarak konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay,  Kıbrıs Araştırmaları Kongresi’nin ülkeye  koyacağı katkıların DAÜ yanında KKTC adına da çok önemli olduğunu söyledi

Uluçay,  KKTC’nin 36, DAÜ’nün 40 yaşında olduğunu belirterek, DAÜ’nün  gözbebeği bir kurum olduğunu, dünya sıralamasındaki yerini hakkıyla elde ettiğini kaydetti.

DAÜ’nün ülkeyi dış dünyada da tanıtan bir kurum olduğunu vurgulayan Uluçay,  DAÜ’nün uluslararası ilişkilerde ülkeyi tanıtan iletişim kurumu olduğunu, ayrıca  ülkenin gelişmesine ticari açıdan da katkı sağladığını söyledi.

Uluçay, Meclis Başkanı olarak, Cumhuriyet Meclisinde görev yapan milletvekillerine DAÜ ve diğer üniversitelerle ilgili ışık tutacak bilgileri ulaştıracaklarını kaydetti.

Uluçay, bugün Birleşmiş Milletler çözüm planının  Kıbrıs’ta referanduma sunulmasının  15’inci yıl dönümü olduğuna da işaret ederek,  bu tarihin  ülke siyasetinde  uluslararası ilişkilerde bir mihenk taşı olduğunu,  KKTC’nin kurumsal yapısına çok daha sağlam temellerin eklendiğini söyledi.

Uluçay, DAÜ’nün 40 yılda büyük özveri ve  emeklerle bugüne geldiğini ifade ederek,  Kıbrıs Araştırmaları Kongresi’nin yöneticilere, öğrencilere ve akademisyenlerin çalışmalarına ışık tuttuğunu kaydetti.

Kıbrıs çevresindeki hidrokarbon yataklarının önceki kongrelerde ele alındığını hatırlatan Uluçay, bu kongrede ele alınan konuların da 15-20 yıl sonra  politik ve ekonomik konuların en başta gelen tartışma noktalarını oluşturacağına inandığını söyledi.

OSAM

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam da konuşmasında,  DAÜ-KAM’ın,  DAÜ’nün  bölgesel ve yerel konularda  araştırmalar ve nitelikli yayınlar yapama misyonu çerçevesinde emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

DAÜ’nün, KKTC ve dünyanın  saygıdeğer bir üniversitesi olduğunu söyleyen Osam,  DAÜ’nün bu yıl 40’ıncı kuruluş yılını kutlayacağını belirtti.

DAÜ’nün KKTC ve kültürünü dünyaya tanıttığını söyleyen Osam,  DAÜ ile ilgili güzel haberlerin yapılması konusunda basına görev düştüğünü ifade etti.

DAÜ’nün  dünyadaki 25 bin üniversite arasında 633’üncü sırada yer aldığını ve bunun öneminin büyük olduğunu kaydeden Osam,  Türkiye’de 200’ü aşkın üniversiteden sadece 23’ünün listede yer alabildiğini DAÜ’nün  ODTÜ ve İTÜ ile birlikte  Türkiye’den sıralamaya giren üniversiteler arasında 6’ncı sırada yer aldığını söyledi..

DAÜ’nün dünyadaki 50 yaş altı üniversiteler arasında 111’inci sırada yer aldığını söyleyen Osam, KKTC Devleti’nin DAÜ’nün daha iyi yerlere gelebilmesi için gereken katkıyı sağlaması gerektiğini ifade etti.

Osam, DAÜ’nün son 5 yılda  bir numaralı yıldız haline geldiğini,  bu yıldızı KKTC’nin yeterince bilmediğini, bu yıldızı yıpratmak için son zamanlarda medya ve sosyal medya üzerinden  entrika dolu, doğru olmayan haberlerin servis edildiğini ileri sürdü.

Osam DAÜ’nün KKTC’den önce kurulmuş ve KKTC’yi kurmuş bir üniversite olduğunu ifade ederek, DAÜ’yü medya, soysal medya ve sendikal ortamda eleştirenlerin  en büyük kötülüğü KKTC halkına yaptıklarını söyledi. Osam, “Bu kötülüğü yapmayın, yeterince kötülüğü dış dünyadan görmekteyiz“ dedi.

DORATLI

 DAÜ-KAM Başkanı Prof. Dr. Naciye Doratlı da,  dünyadaki adalardan 150’sinin  Akdeniz’de bulunduğunu ve bunların içinde 3’üncü büyüklüğe sahip olan Kıbrıs’ın çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış stratejik bir ada olduğunu kaydetti.

Doratlı,  1995 yılında kurulan DAÜ-KAM’ın, Kıbrıs’la ilgili her konuda  araştırma yaptığını, yapılamasını teşvik ettiğini ve yayınlar yaptığını kaydetti.

Toplumda iz bırakmış önemli şahsiyetler için de sempozyumlar düzenlediklerini kaydeden Doratlı  Kongre için gönderilen 60 bildiri arasından seçilen 46 bildirinin Kongre’de sunulacağını belirtti.

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