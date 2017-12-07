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10. Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali başladı

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10. Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali başladı
Baraka Müzik Grubu Sol Anahtarı’nın müzik dinletisi ve kokteyl ile başlayan gecede “Genç Karl Marx” filmi gösterildi.

10. Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali, Gönyeli Belediyesi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirilen gala gecesi ile başladı.

Baraka Müzik Grubu Sol Anahtarı’nın müzik dinletisi ve kokteyl ile başlayan gecede “Genç Karl Marx” filmi gösterildi.

Gösterimden önce iş cinayetlerine kurban giden emekçiler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali Organizasyon Komitesi adına kısa bir açılış konuşması gerçekleştiren Tahsin Oygar, Egemen sınıfların egemenliklerini sürdürebilmeleri için kendi sınıflarının çıkarlarını herkesin çıkarı imiş gibi göstermeye çalışırlar, bu yüzden medya ve sinemanın kapitalizm tarafından halkları uyutmak için kullanıldığını, bu anlamda emekten yana filmleriyle İşçi Filmleri Festivali’nin oldukça değerli olduğuna dikkat çekti.

Oygar festival programında; kapitalizmin doğayı talanı, güvencesiz çalıştırılmak, emekçilerin örgütlü direnişi, basın özgürlüğü ve kadına yönelik şiddet gibi pek çok mücadele alanıyla ilgili filmler olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Oygar’dan sonra kısa bir konuşma gerçekleştiren KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ise, Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali’nin bu yıl 10. Kez gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, festivali yıllardır desteklediklerini, desteklerini de sürdüreceklerini belirtti.

Gala gecesine katılanlara teşekkür eden Elcil, “Üreten biziz, yöneten de biz olacağız. Bu şiar ile mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Genç Karl Marx filmi ile açılışı yapan festivalin, 7 Aralık Perşembe akşamı yine Gönyeli Belediyesi’nde gösterilecek yerli film “Haziran” ile devam edeceği bildirildi.

10. Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali’nde program şöyle;

 

7 Aralık Perşembe, 19.30:

Film: Haziran

-Gönyeli Belediyesi

 

12 Aralık Salı, 19.30:

Film: Next Stop Utopia

-Gönyeli Belediyesi

 

12 Aralık Salı, 19.30

Film: Genç Karl Marx

-GÜKAD Lokali/Omorfo

 

13 Aralık Çarşamba, 19.30

Film: Babamın Kanatları

-Mağusa Gençlik Akademisi

 

13 Aralık Çarşamba, 19.30

Film: Haziran

Değirmenlik Belediyesi, Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi

 

14 Aralık Perşembe, 19.30

Filmler: Toplumun Gücü ve Grillo Nine

-Gönyeli Belediyesi

 

15 Aralık Cuma, 19.30

Filmler: Tetrist, Toplumun Gücü ve Grillo Nine

-Leymosun Kültür Evi/Girne

 

16 Aralık Cumartesi, 11.00

BeeMovie (çocuk filmi)

-Arabahmet Kültür Evi/Lefkoşa

 

18 Aralık Pazartesi, 19.30

Filmler: Tetrist, Eskisi Gibi, Tornistan ve Enternasyonal

-Mağusa Gençlik Akademisi.

 

18 Aralık Pazartesi, 19.30

Film: Babamın Kanatları

-Gönyeli Belediyesi.

 

19 Aralık Salı, 19.30

Haziran

-AFSA Lokali/Akdoğan (LYSİ)

 

20 Aralık Çarşamba, 19.30

Tetrist, Eskisi Gibi, Tornistan, Enternasyonal

-Gönyeli Belediyesi

 

Filmler hakkında detaylı bilgiye “iffkibris.org” sitesinden ulaşabilirsiniz.

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