  • BIST 7960.93
  • Altın 1822.996
  • Dolar 28.7562
  • Euro 31.433
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİsrail, Han Yunus ve Nusayrat kamplarını bombaladı

10. Uluslararası Merit Açık Tavla Turnuvası tamamlandı

» »
Dünya Tavla Federasyonu ve Merit Park Hotel & Casino iş birliği ile düzenlenen 10. Uluslararası Merit Açık Tavla Turnuvası tamamlandı.
10. Uluslararası Merit Açık Tavla Turnuvası tamamlandı

10. Uluslararası Merit Açık Tavla Turnuvası 37 ülkeden 400’ün üzerinde oyuncunun katılımıyla tamamlandı.

Dünya Tavla Federasyonu ve Merit Park Hotel & Casino iş birliği ile yapılan turnuva için KKTC’ye gelen oyuncular, turnuvada her yıl olduğu gibi çok eğlendiklerini ve her yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaretlerindeki memnuniyetlerini dile getirdiler.

Dünya Genelinde 27 üye ülkenin bulunduğu Dünya Tavla Federasyonu’nun turnuvalarına her yıl 70’e yakın ülkeden binlerce tavla sever katılıyor.

Gelecek turnuvalarda tüm tavla severleri KKTC/Merit Park’a davet eden oyuncular, memnuniyetlerini röportajda ifade ettiler.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa'da 2 aylık bebek aniden vefat etti!20 Kasım 2023 Pazartesi 13:54
  • En çok yağış Gemikonağı’na düştü20 Kasım 2023 Pazartesi 13:38
  • 10. Uluslararası Merit Açık Tavla Turnuvası tamamlandı20 Kasım 2023 Pazartesi 13:36
  • Meteoroloji Dairesi, en çok yağış alan bölgeleri açıkladı20 Kasım 2023 Pazartesi 13:34
  • KKTC'deki kumar, kara para ve uyuşturucu kaçakçılığı Türkiye medyasında gündemde...20 Kasım 2023 Pazartesi 12:50
  • Bağımsızlık Yolu: İfade Özgürlüğü Onurumuzdur!20 Kasım 2023 Pazartesi 12:43
  • Sürpriz Gazze kararı! Doğu Akdeniz’e bir savaş gemisi daha!20 Kasım 2023 Pazartesi 12:41
  • KTÖS devlet yetkililerini çocuğun korunması konusunu devlet politikası haline getirmeye davet etti20 Kasım 2023 Pazartesi 12:36
  • Depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'nde fazladan kat çıkıldığı belirlendi20 Kasım 2023 Pazartesi 12:29
  • Komitede bugün iki bakanlığın bütçeleri görüşülüyor20 Kasım 2023 Pazartesi 12:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti