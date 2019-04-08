10. Yafa Portakal Şöleni gerçekleştirildi

Lefke Atatürk Parkında başlayıp, Lefke Çarşısına kadar süren kortej yürüyüşünün ardından açılış kurdelesi kesildi.
Standalar da bölgeye has doğal meyveler, yiyecek içecek ve el yapımı birçok ürün satışa sunuldu.
Lefke Atatürk Parkında başlayıp, Lefke Çarşısına kadar süren kortej yürüyüşünün ardından açılış kurdelesi kesildi.
Standalar da bölgeye has doğal meyveler, yiyecek içecek ve el yapımı birçok ürün satışa sunuldu.
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