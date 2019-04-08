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10. Yafa Portakal Şöleni gerçekleştirildi

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10. Yafa Portakal Şöleni 6-7 Nisan'da Lefke Çarşı Merkezinde düzenlendi.
10. Yafa Portakal Şöleni gerçekleştirildi

Lefke Atatürk Parkında başlayıp, Lefke Çarşısına kadar süren kortej yürüyüşünün ardından açılış kurdelesi kesildi.

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Standalar da bölgeye has doğal meyveler, yiyecek içecek ve el yapımı birçok ürün satışa sunuldu.

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