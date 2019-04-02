10 yaşındaki kız çocuğunun ayağını yemeye başladı!

Brezilya'da bir çiftlikte bulunan domuz ağılına giren 10 yaşındaki kız çocuğu bakteriler sebebiyle enfeksiyon kaptı.

Latin Amerika’da karşılaşılan bir bakteriyel enfeksiyon olan Tungiasis, küçük kızın tüm ayağını sardı.

Doktorlar çok sayıda lezyondan kum pirelerini 10 gün süren bir çalışma sonucu çıkardı ve antibiyotiklerle yaralarını tedavi etti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayınlanan raporda, dişi kum pirelerinin genellikle ayak parmakları, tabanlar ve ayak topuklarının derisine yerleşerek çoğaldığını açıkladı.

Deriye nüfuz ederek kanı emen pireler hızla büyümeye başlıyor ve bu da kaşıntı, iltihaplanma ve ağrıya neden oluyor.