10 yaşındaki oğluyla sokağa çıkan babadan polise: Ölürse benim çocuğum sana ne oluyor?

Kahramanmaraş’ta, 10 yaşındaki çocuğuyla sokağa çıkan M.A.’ya 392 lira idari para cezası kesildi. Çocukların sokağa çıkmasının yasaklandığını hatırlatan polislere tepki gösteren M.A., “Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor” dedi.

Kentte denetimlerini sürdüren polis, sokağa çıkması yasak yaş gruplarına yönelik kimlik kontrolü yapıyor.

Trabzon Bulvarı’ndaki denetim sırasında çocukla yürüyen bir çift durduruldu. Polis, çocukların sokağa çıkmasının yasak olduğunu, bu nedenle ceza yazılacağını söyledi.

Anne, bırakacak kimsesinin olmadığı için çocuklarını yanlarında getirdiklerini belirtti. Çocuğun babası M.A. ise şunları söyledi: “Çocuk benim. Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor? Ağabey bak, lütfen sinirlerimi zorlamadan cezamızı yazın, alıp gideyim. Bir tanesi yeter, ikinci bir ceza da tepki için alırsak sıkıntı çıkarırım burada.”