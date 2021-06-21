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10 yerel pozitif vakaya rastlandı, 51 kişi taburcu edildi

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"Toplam 9153 test yapıldı, 10 yerel pozitif vakaya rastlandı, 51 kişi taburcu edildi" 
10 yerel pozitif vakaya rastlandı, 51 kişi taburcu edildi

"Toplam 9153 test yapıldı, 10 yerel pozitif vakaya rastlandı, 51 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9153  olup, 10 yerel  pozitif vakaya rastlanmış, 51 kişi taburcu edilmiştir. 


3 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

K.kaymaklı-1 / Hamitköy-1/ Gönyeli-1 

Girne 

Aşağı Girne-1/ Alsancak-1/ Çağlayan-2 

Gazimağusa 

Karakol Bölgesi- 3 


21 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9153 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:  

Yerel Vaka Sayısı: 10 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 51  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.392.352 

Toplam Vaka Sayısı: 7773 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7474 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 264   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 236 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 4 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3661 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 363 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 1058 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3048 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 14.213

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