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SON DAKİKAPilli:10 yerel vaka, 1 ölüm...

10 yerel vaka...Vakalar nerelerden?

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Bakan Pilli, vakalardan 6 kişinin Lefkoşa, 3 kişinin Girne,1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
10 yerel vaka...Vakalar nerelerden?

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Koronavirüs tedavisi gören 84 yaşındaki Hasan Akın'ın yoğun bakıma almasının ardından hayatını kaybettiğini, hastanın kalp yetmezliği olduğunu ve kalp pili bulunduğunu, alzheimer hastası olduğunu kaydetti.

Pilli, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Bakan Pilli, vakalardan 6 kişinin Lefkoşa, 3 kişinin Girne,1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

12 Ocak 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2215      

 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:

Yerel Vaka Sayısı: 10   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17        

Bugün Kaybedilen Hasta: 1   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 356.833    

Toplam Vaka Sayısı: 1810 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1556  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 243  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 41    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 201  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

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