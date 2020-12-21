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10 yıl boyunca para biriktirdi, kapıcılığını yaptığı siteden ev aldı: 'Yöneticiliğe adaylığını koyduracağız'

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Siirt’te 10 yıldan fazla bir sitede görevli olarak çalışan Ahmet Üzüm, buradan bir daire satın aldı. Site sakinleri Üzüm'ün yönetici olması için çalışma başlattı.
10 yıl boyunca para biriktirdi, kapıcılığını yaptığı siteden ev aldı: 'Yöneticiliğe adaylığını koyduracağız'

Yaklaşık 10 yıl önce köyden Siirt merkeze göç eden Ahmet Üzüm, kent merkezinde bulunan bir sitede görevli olarak çalışmaya başladı. Üzüm, bir yandan da para biriktirdi.

Aradan geçen 10 yılın ardından kendisine bir ev almak isteyen Üzüm, aradığı evi görevlisi olarak çalıştığı sitede buldu. Site sakinleri, uzun süredir görevli olarak çalışan Üzüm'ün sitelerinde yönetici olması için çalışma başlattı.

Çalıştığı sitede daire almanın mutluluğunu yaşayan Üzüm, "2010 yılında Saray sitesinde kapıcı olarak göreve başladım. Burada çalışmaya başladığımda kendi kendime acaba benim de burada bir dairem olur mu diye düşündüm. Uzunca bir süredir birikim yapıyordum. Oradan buradan kesinti yaparak birikim yaptım ve Allah’ın izniyle hamdolsun kapıcılık yaptığım sitede daire sahibi olduk. Şu an bir dairem burada mevcut, asgari ücretle çalışıyorum ve geçiniyorum" dedi.

Ahmet Üzüm’den oldukça memnun olduklarını dile getiren site sakinlerinden Serdar Özyeşil, çalıştığı sitede daire sahibi olması nedeni ile kendisiyle gurur duyduklarını, bu durumun örnek bir davranış olduğunu söyledi. Özyeşil, "10 yıldır Saray sitesinde ikamet ediyoruz, kurulduğundan bu yana. Ahmet ağabeyimiz bizim aslında her şeyimiz. O da 10 yıldır site kurulduğundan beri burada kapıcılık yapıyor, asgari ücretle geçiniyor. 5 tane de çocuğu var. Hem onları okuttu hem de birikimiyle burada daire sahibi oldu. Onun buradan daire sahibi olması bizi çok mutlu etti. Ailecek sevindik. İnşallah bir sonraki dönemde de yöneticiliğe de adaylığını koyduracağız" diye konuştu.

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