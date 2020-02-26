10 yılda 3,500 konut hedefinde olduklarını ifade eden İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, en temel ihtiyaç olan barınma hakkı için canla başla çalıştıklarını belirtti.

İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Projeleri, “Sıcak Bir Yuva, Çağdaş Bir Yaşam” sloganı ve detaylarıyla Golden Tulip Otel Toplantı Salonu’nda basına tanıtılıyor.

Basın toplantısına Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ve bakanların yanı sıra, çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı da katılıyor.

Lansman, sosyal konut projeleri için hazırlanan tanıtım filmi ile başladı.

Açılış konuşmasını yapan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “Bugün burada Bakanlık olarak KKTC genelinde hayata geçirilecek sosyal konut projemizi tanıtmak için bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. İnsanımıza çağdaş bir yaşam alanı sunmak istiyoruz. Önümüzdeki on yıl içinde binlerce kişinin konut sahibi olmasını umuyoruz. İlk kez iki yıl önce ortaya koyduğumuz projede, yurttaşımıza hak ettikleri yaşam alanını sağlamayı hedefledik.”

10 yılda 3,500 konut hedefinde olduklarını ifade eden İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, en temel ihtiyaç olan barınma hakkı için canla başla çalıştıklarını belirtti.

Göç etmenin önüne geçilmesini amaçladıklarını belirten Baybars, ev sahibi olamayacak durumda olan ve yasalar çerçevesine uyan yurttaşları konutlandıracaklarını kaydetti. Sadece kırsal kesim arsalarının bir çözüm olmadığının ortada olduğunu söyleyen Baybars, 39 köyün son bir senede altyapısının tamamlandığını ifade etti.