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10 yıldır cep telefonu kullananlara kötü haber

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10 yıldır cep telefonu kullananlara kötü haber
Yüksek gerilim hatları, baz istasyonları ve cep telefonları gibi kaynaklardan yayılan düşük enerjili elektromanyetik radyasyonun sağlık üzerine olan etkileri uzun süredir tartışma konusu

“Cep telefonunu kullandığınız tarafta tümör oluşuyor” şeklinde konuşan Prof. Dr. Ersin Erdoğan, cep telefonu kullanıcılarına kötü haber verdi: Uzun dönem cep telefonu kullanılması ile beyin tümörü arasında toplumu yakından ilgilendiren bir ilişki saptandı. Türkiye'de ise 23 Şubat 1994 tarihinden bu yana yani 23 yıldır cep telefonu kullanılıyor.

Ufuk Üniversitesi'nden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre, 10 yıl ve üzerinde cep telefonu kullananlarda risk yüksek. Başınızın cep telefonunu kullanmayı tercih ettiğimiz tarafında iki kat daha fazla beyin tümörü olma olasılığı var.

Erdoğan, “Bizim tecrübemizle de uyum sağlayacak şekilde uzun dönem cep telefonu kullanımı ile aynı tarafta beyin tümörü gelişme olasılığını düşündüren yeterli epidemiyolojik delilin varlığı ortaya konulmuştur” diyerek cebimizdeki tehlikeye dikkati çekiyor.

11 çalışma irdelenerek ulaşılan sonuçlar, uluslar arası saygınlığı olan “Surgical Neurology” isimli Beyin Cerrahisi dergisinde de yayınlandı.

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