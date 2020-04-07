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10 yıldır çiftleşmeyen pandalar, ‘corona’ nedeniyle hayvanat bahçesi kapanınca çiftleşti

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10 yıldır çiftleşmeyen pandalar, ‘corona’ nedeniyle hayvanat bahçesi kapanınca çiftleşti
10 yıldır çiftleşmeyen pandalar, ‘corona’ nedeniyle hayvanat bahçesi kapanınca çiftleşti

Hong Kong’daki bir hayvanat bahçesinin sakini pandalar Ying Ying ve Le Le’nin bakıcıları, onları 10 yıldır doğal yolla çiftleştirmeye çalışıyordu ancak başaramıyordu. Covid-19 salgını nedeniyle, hayvanat bahçesi ocak sonunda kapanınca müjdeli haber geldi!

İkilinin yaşadığı Ocean Park’ın müdürü Michael Boos, “Hepimiz çok mutluyuz. Yıllardır olmuyordu. Yapay yolları denemek zorunda kalmadan, doğal yolla çiftleşme olunca hamilelik ve dolayısıyla bir yavru gelme ihtimali çok yüksek” dedi.

Dişi panda Ying Ying’in hamile kalıp yavru dünyaya getireceğini umut ettiklerini söyleyen Boos, doğada sayıları 1800’le sınırlı pandaların nüfusunun artması için ellerinden geleni yaptıklarının altını çizdi.

Boos’un açıklamaları üzerine sosyal medyada, “Demek ki sükunet ve baş başa kalmaları gerekiyormuş” espirileri yapıldı.

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