10 yıldır "stop list"te olan Kıbrıslı Türk dün Metehan'da tutuklandı

Fileleftheros gazetesi haberinde, şu anda 27 yaşında olan Kıbrıslı Türk’ün 10 yıl önce Güney Kıbrıs’taki kimlik dairesine giderek, başka birinin fotoğrafını kullanarak kimlik çıkarmaya çalıştığını ve durumun fark edilip, Rum polisine haber verilmesine rağmen şahsın KKTC’ye dönmeyi başardığını yazdı.

Gazete, söz konusu şahsın dün Metehan Sınır Kapısı’nda, Güney Kıbrıs’a geçme girişiminde bulunduğunu ancak adı “stop list”de yer almasından ötürü Rum polisince tutuklandığını vurguladı.

Habere göre, söz konusu şahıs hakkında, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından iki günlük tutukluluk kararı verildi.