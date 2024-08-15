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100 adet meşaleyle yakalandı

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Girne Turizm Limanı’nın yolcu giriş kısmında tasarrufunda ithal yasak patlayıcı madde meşale bulunan zanlı A.A. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
100 adet meşaleyle yakalandı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kaan Savaşkan, 14 Ağustos 2024 tarihinde saat 10:00 raddelerinde Girne Turizm Limanı’nın yolcu giriş kısmında Türkiye’den gelen zanlının Girne Gümrük ve Rüsumat Dairesi memurları tarafından elinde tutmuş olduğu karton kutu içerisinde yapılan kontrolde, tasarrufunda ithali yasak 100 adet patlayıcı madde olan Venus marka meşale tespit edildiğini söyledi. Polis, meşalelerin emare olarak alındığını, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın de4vam ettiğini belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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