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100 Bin Euro Yatırımla Mini İnvaziv Ameliyatlarda Büyük Adım” 

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Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’ten Kalp ve Damar Cerrahisi Servisine Ziyaret
100 Bin Euro Yatırımla Mini İnvaziv Ameliyatlarda Büyük Adım” 

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Servisini ziyaret ederek mini invaziv ameliyatları hakkında bilgi aldı. Ziyareti sırasında ameliyat edilen bir hastayı da ziyaret eden Bakan Dinçyürek, hastanın sağlık durumu ile ilgili açıklamalar yaptı.

2017 yılından bu yana  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan mini invaziv kalp cerrahisi ameliyatlarının yurt dışından alet ve teknik ekip getirilerek gerçekleştirildiğine dikkat çeken Bakan Dinçyürek, bu hafta itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından yaklaşık 100.000 bin euro yatırım yapılarak gerekli cihazların ve yan teçhizatların tamamlandığını belirtti. Dinçyürek, artık bu ameliyatların hastanenin kendi imkanları, alet ve donanımları ile yapılabildiğini ifade etti.

Bakan Dinçyürek, ziyaret sırasında ameliyat edilen hastanın, yeni ekipmanlarla yapılan ilk vaka olduğunu vurgulayarak, “Bu tür ameliyatlar geçmişte farklı koşullar altında yapılıyordu. Ancak artık devletin kendi imkanları ve ekibiyle, kurumsal bir yapı içerisinde gerçekleştirilmektedir. Sağlık alanındaki yatırımlarımıza devam edeceğiz. Başta hekimlerimiz olmak üzere katkı koyan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Özcan Gür de yapılan ameliyat hakkında bilgi verdi. Dr. Gür, “Meme altından küçük bir kesi ile ameliyatın yapıldığını, gayet başarılı olduğunu, bugün hastanın üçüncü günü olduğunu, herhangi bir sorun olmazsa kısa sürede hastanın taburcu edileceğini belirtti.

Bakan Dinçyürek’e ziyaretinde Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Başhekim Yardımcıları Dr. Hasan Birtan, Dr. Hasan Hansel ve Dr. Çağın Ozankaya eşlik etti.

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