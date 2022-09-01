100 dolar istedi 10 milyon dolar yattı

Avustralya'da bir kadın hesabına 100 dolar çekmek istedi. Yaşanan sistemsel hata nedeniyle kadına 10.5 milyon Avustralya doları yattı. Kadın kendine yeni bir ev alırken kalan parayı başka bir hesaba transfer etti.

Crypto.com aylar sonra hatayı farkedince paranın peşine düştü.

Avustralya'da küçük miktarlarda kripto para yatırımı yapan Thevamanogari Manivel, crypto.com hesabından 100 Avustralya doları çekmek istedi.

Mayıs 2021 yılında para çekme emrini veren kadının hesabına tam 10.5 milyon Avustralya doları yattı.



Söz konusu durumu bildirmeyen kadın, parayı bir başka hesaba transfer etti. Thevamanogari Manivel, kız kardeşine 1.35 milyon dolarlık bir ev aldı.

Aralık 2021'deki şirket incelemesinde yapılan hata anlaşıldı ve crypto.com fazladan ödediği parayı geri almak için harekete geçti.

Şirket aynı zamanda Manivel'den yüzde 10 faiz ve yasal masraflarını da istiyor. Haberlere yansıyan bilgilere göre Manivel, mahkemeye çıkmadı.

Kadının parayı geri verdiği evi sattığı belirtildi. Yine de crypto.com faiz ve ek masraflar için mahkeme yoluna gittiği ifade edildi.