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100 dönüm arazi yandı

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Beyköy’de bugün çıkan yangında 100 dönüm arazi ve içerisinde bulunan ağaçlar, arpalar, balyalar ile maki örtüsü yandı.   
100 dönüm arazi yandı

Beyköy’de bugün çıkan yangında 100 dönüm arazi ve içerisinde bulunan ağaçlar, arpalar, balyalar ile maki örtüsü yandı.   

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, yangın bugün saat 11.30 sıralarında Beyköy atış alanında iki ayrı noktada çıktı. 

Yangın nedeni henüz tespit edilemezken, çıkan birinci yangın sonucu Beyköy atış alanı bölgesinde yaklaşık 80 dönümlük alanda yarım dönüm biçilmemiş arpa, 15 adet rulo balya, kuru otlar ve makilik alan yandı. 

Atış alanının kuzey kısmında Alevkayası yolunun alt kısmında meydana gelen ikinci yangında ise, yaklaşık 20 dönümlük arazi içeride bulunan çam ağaçları, makilik alan ve kuru otlar yandı. 

Yangına İtfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ekipleri, çevre halkı ve bölge belediyesine ait tankerler müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. 

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