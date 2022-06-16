100 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı: En fazla göçmen Türkiye’de

Birleşmiş Milletler tarafından bugün yayınlanan bir rapora göre, dünya genelinde 100 milyondan fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Dünya üzerinde en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke ise Türkiye oldu.

Birlemiş Milletler mülteci teşkilatının yeni bir raporuna göre, dünya genelinde, savaş, şiddet, zulüm ve insan hakları ihlalleri “dramatik bir dönüm noktasını” aştı.

UNHCR’nin Küresel Eğilimler Raporuna göre, dünya genelinde 100 milyondan fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi yaptığı açıklamada, “Uluslararası toplum ya bu insanlık trajedisini ele almak, çatışmaları çözmek ve kalıcı çözümler bulmak için bir araya gelip harekete geçmeliyiz. Yoksa bu korkunç eğilim devam edecek.” dedi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği rekor kıran rakamların yer aldığı raporu Mayıs ayında açıklamıştı.

‘HER 78 KİŞİDEN BİRİ KAÇIYOR’

Bugün yayınlanan rapor ise arkasındaki eğilimleri daha ayrıntılı olarak araştırdı.

Raporda, “Bu yazının yazıldığı sırada milyonlarca Ukraynalının yerinden edilmesi ve bu yıl başka yerlerde, özellikle Burkina Faso ve Myanmar’da çok insanın göçe zorlanması ile, toplam zorunlu yerinden edilen kişilerin sayısı 100 milyon kişiyi aştı.” ifadeleri yer aldı.

Raporda, “Bu, dünyadaki her 78 kişiden 1’inin kaçmak zorunda kaldığı anlamına geliyor. Bu rakam on yıl önce çok az kişinin bekleyebileceği dramatik bir dönüm noktası.” denildi.

TÜRKİYE EN ÇOK MÜLTECİYE SAHİP

Perşembe günü yayınlanan rapor, büyük ölçüde 2021’e odaklanırken, 2022’nin başlarındaki gelişmeleri görmezden gelmenin imkansız olduğunu da vurguladı.

Raporda, 7 milyondan fazla Ukraynalının savaş nedeniyle ülke içinde yerinden edildiği ve 6 milyondan fazla mültecinin Ukrayna’dan kaçtığı belirtildi.

Raporda, “İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en büyü kgöç krizlerinden biri ve kesinlikle en hızlısı” deniidi.

Rapora göre 2021’de Türkiye, yaklaşık 3,8 milyon kişiyle dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yaptı.

Rapora göre, dünya çapında yerinden edilmiş kişilerin sayısı son on yılda her yıl arttı ve kayıt tutmanın başlamasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.