100 yatak kapasiteli hastanenin iki ay içinde tamamlanması hedefleniyor

Başbakan Ersin Tatar Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi arkasında inşaat çalışmalarına başlanan Acil Durum Hastanesi alanında incelemelerde bulundu.

Başbakan Ersin Tatar; Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Sağlık Bakanı Ali Pilli ile birlikte alandaki faaliyetleri gözlemleyerek, bilgi aldı.

Ardından basına açıklama yapan Başbakan Ersin Tatar, yüklenici firmanın, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’de kuracağı acil durum hastanesinin yapımına fiilen başlamasının kendilerini son derece memnun ettiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti devletine salgın sürecinde Kıbrıs Türk Halkına ve KKTC’ye verdiği destek için teşekkür eden Tatar, hükümetin salgın sürecinde bir acil durum hastanesi yapmak için harekete geçtiğini, ancak proje aşamasında önlerine çıkarılan birtakım engeller nedeniyle hastanenin yapımına başlanamadığını anlattı.

Tatar, bu durum üzerine kendisinin konuyu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiğini ve onun da bu talebe büyük bir anlayış göstererek, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a gereğinin yapılması için talimat verdiğini anımsattı.

İnşasına başlanan acil durum hastanesinin sağlık hizmeti için bir devrim niteliğinde olduğunun altını çizen Başbakan, “Bu hastane sadece bugünün değil gelecekteki ihtiyaçlarımızı da karşılayacak bir donanım ve yeterlilikte olacaktır.Dünyada çok az ülkede olan acil durum hastanesi salgınla mücadele dışında her türlü olası felakete karşı halkımıza üst düzey sağlık hizmeti verecektir.Yani bu hastane bundan sonra; yangın, biyolojik, kimyasal saldırı veya deprem gibi büyük felaketlerin, kazaların yol açacağı sonuçlarla mücadele için Kıbrıs Türk halkına çok önemli bir destek sağlayacaktır” dedi.

Acil durum hastanesinin yaklaşık 11 bin 500 metrekarelik kapalı alana kurulacağını dile getiren Tatar, hastanenin, 12 gözlem, 64 tek kişilik, 24’ü yoğun bakım odası olmak üzere toplam 100 yatak kapasitesine sahip olacağını söyledi.

Tatar, hastanede 6 adet tam donanımlı ameliyathane bulunacağını, ayrıca anjiyo ve endoskopi yapılabileceğini belirterek, hastanenin kendine ait bir laboratuvarı, MR, ultrason, tomografi ve röntgen ünitelerinin olduğu bir görüntüleme merkezi içereceğini anlattı.

Acil durum hastanesi içerisinde eczane ve idari ofislerin de yer alacağını ve Kıbrıs Türk halkına ileri düzeyde sağlık hizmeti verecek olan bu hastanenin, KKTC’nin farkını ortaya koyacağını ifade eden Başbakan, doktorundan hemşiresine bütün personelinKKTC görevlilerinden oluşacağını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ve emeği geçen herkese teşekkür eden Tatar, hastanenin Kıbrıs Türk halkına hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Başbakan Ersin Tatar, KKTC Hükümeti ve Kıbrıs Türk halkı olarakKovid-19 ile mücadelede önemli bir süreçten geçtiklerini ifade ederek, şöyle konuştu;

“Bu ülkenin Başbakanı olarak iddiayla söylüyorum ki ülkemiz salgınla mücadelede dünyanın en başarılıları arasındadır.Nüfusa oranla yapılan test sayısında, toplam vaka sayısında ve hasta kaybı sayısında çok şükür ki diğer ülkelere göre son derece iyi bir noktadadır. 26 Ağustos itibarıyla KKTC’de nüfusumuzun yaklaşık yüzde 30’undan fazlasına denk gelecek biçimde 113 bin 68 test yapılmıştır.Toplam vaka sayımız toplam testlerin yüzde 0.26’sını ancak bulmaktadır. Hayatını kaybeden hastamız yalnızca 4’tür.Bilindiği üzere hayatını kaybeden tek bir KKTC vatandaşı ve tek bir T.C. vatandaşı bulunmaktadır. Hayatını kaybeden diğer iki kişi ise Almanya vatandaşlarıdır. Yoğun bakımda ise hastamız yoktur”.

1 Temmuz’dan bu yana açılma süreci ile birlikte ülkede 192 pozitif vakanın ortaya çıktığını da kaydeden Başbakan, bunların 92’sinin iyileşerek taburcu olduğunu, 100 vakanın 70’inin otelde gözlem altında tutulduğunu ve 30 vakanın ise hastanede olduğunu anlattı.

Bunların hiç birinin yoğun bakım gerektiren bir durumda olmadığının da altını çizen Başbakan, “140 solunum cihazımızın şu ana kadar hiç birini kullanmak durumunda kalmadık” dedi.

Tatar, “Kıbrıs Türk halkının sağlığını her şeyin üzerinde tutan ancak ekonomimizi ve toplumsal yaşantımıza da gözeten bir anlayış içinde gereken tedbirleri alacağımızdan da hiç kimsenin şüphesi olmasın.Salgınla mücadele için nasıl her türlü önlemi anında alıyorsak Kıbrıs Türk halkının bu süreçteki ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için de her türlü ekonomik desteği vermeye, önlemi almaya devam edeceğiz” dedi.

Bu süreçte halkın dertlerine derman olan sağlık çalışanları,doktorlar, hemşireler, diğer kamu görevlileri ve emeği geçen herkese şahsı ve hükümeti adına şükranları da sunan Başbakan Tatar, “Kıbrıs Türk halkı, anavatan Türkiye’nin de desteğiyle bugüne dek nasıl her türlü zorluğun üzerinden gelmişse salgınla mücadelede de başarılı olacaktır” dedi.

Başbakan Tatar, hastanenin 2 ay içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını da sözlerine ekledi. (BRT)