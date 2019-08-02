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100 yıl ileriye gittiler: Suudi Arabistan’da, kadınlara yanlarında erkek refakatçi olmadan seyahat izni verildi

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Suudi Arabistan, kadınların yanlarında ‘erkek refakatçi’ olmadan yurtdışına seyahat etmesine izin verdi.
100 yıl ileriye gittiler: Suudi Arabistan’da, kadınlara yanlarında erkek refakatçi olmadan seyahat izni verildi

Kraliyet ailesine yakın kaynaklar yeni düzenlemeyle 21 yaşın üzerindeki kadınların bir erkeğin onayı olmadan pasaport başvurusu yapabileceklerini açıkladı.

Bu düzenlemeyle, Suudi Arabistan vatandaşı olan kadın ve erkekler pasaport başvurusu ve seyahat özgürlüğü konusunda eşit haklara sahip oldu. Düzenlemeyle, ayrıca, kadınlara çocuklarını nüfusa kaydettirme, boşanma ve evlenmeyi resmi makamlara bildirme hakkı da tanındı.

Bugüne kadar ülkedeki kadınlar yurtdışına seyahat etmek ve pasaport başvurusu yapmak için kocalarından, babalarından veya başka bir erkek akrabalarından onay almak zorundaydı.

Suudi Arabistan Kralı Muhammed bin Selman, 2016’da, kadınların çalışma hayatındaki yerinin artmasını hedeflediklerini açıklamış ve ‘açılım politikası’ kapsamında geçen yıl kadınlara ‘ehliyet alma’ izni verilmişti.

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