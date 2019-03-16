100. Yıl Mehmetçik Karpaz Lions Kulübü Derneği’nden Uluslararası Bir Başarı.

Merkez ofisi Amerika’da bulunan, dünya çapında 1.7 milyon üyesiyle, 182 ülkede kırk üç binden fazla yerel Lions kulüpleriyle hizmet veren Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğ’nin, Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren kulüplerinden 100. Yıl Mehmetçik Karpaz Lions; ülkemiz adına önemli bir pilot projeye davet edilerek, uluslararası bir başarıya imza atmıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası tanınmışlığının olmaması sebebiyle, ülkemizde faaliyet gösteren Lions kulüpleri; her hangi bir yönetim çevresine ait olmadan, bağımsız şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bağlamda, Amerika merkez ofisi, Kuzey Kıbrıs’taki Lions kulüplerini, Kıbrıs’ın tanımlanmayan toprakları üzerinde faaliyet gösteren bağımsız Lions kulüpleri statüsünde (un-districted – Cyprus) kabul etmektedir. Bu bakımdan, ülkemizde faaliyet gösteren Lions kulüpleri, Un-districted - Cyprus statüleri sebebiyle, Uluslararası Lions Kulüpleri’nin sunmuş olduğu pek çok program, fon, burs ve proje başvurularına hak sahibi olmadıkları gibi, önemli uluslararası toplantı temsiliyetinden de mahrum bırakılmıştır.

100. Yıl Mehmetçik Karpaz Lions Kulübü, 2018-19 hizmet dönemi sekreteri görevinde bulunan uluslararası ilişkiler uzmanı Lion Fikret Şendil, Amerika merkez ofisi ile yürüttüğü başarılı yazışmalar sonucunda, tanımlanmayan bağımsız Lions kulüpleri adına büyük bir başarı elde etmiş durumda.

100. Yıl Mehmetçik Karpaz Lions Kulübü, başvuru sahibi ülke seçeneğinde Kuzey Kıbrıs adını kullanarak, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği, Küresel Eylem Takımı ve Planlaması Departmanı’nın, tüm dünyada sadece 6 Lions kulübünde ilk kez uygulayacağı ‘Diyabet ve Lions’ hareketi pilot programına kabul edilerek, siyasi açıdan bir ambargoyu da kırmış oldu.

Uluslararası Lions Kulüpleri, Küresel Eylem Takımı ve LCIF yetkililerinin ülkemizi ziyaret ederek, Mehmetçik Karpaz Lions Kulübü’nün diyabet pilot programının işleyişini gözlemleyecekleri süreç için kazanılan fonun kulübe ulaşmasının ardından, diyabet programı çalışmalarına, hizmet verdikleri Karpaz bölgesinde başlamaları beklenmekte.

2018-19 Lions Hizmet Dönemi kulüp başkanı Ln. Günay Ruso gazetemize yapmış olduğu demeçte; “Kulübümüzün elde etmiş olduğu bu başarı bizleri son derece gururlandırmıştır. Lions hareketini Karpaz bölgesine tanıtan ve elimizden geldiğince, imkânlarımız doğrultusunda yaşadığımız bölgeye hizmet götürmeye çalışan bir takımız. Kulübümüzün kurucu üyelerindenim. Kurulduğumuz günden bugüne yaptığımız işlerin hepsiyle gurur duydum. Şimdi ise apayrı bir gurur yaşıyoruz. Tüm dünyada sadece 6 kulübün seçildiği diyabet pilot programında yer almak şu ana kadar yaşadığımız en mutluluk verici gelişme oldu. Bu başarının mimarı olan kıymetli sekreterim Lion Fikret Şendil’i şahsım ve kulübüm adına kutlarım. Bir sene önce aramıza katılan sevgili Fikret’in başarılı çalışmaları ve girişimleri sayesinde bugün bu haklı gururu yaşıyoruz. Bu önemli projenin denetimi için yurt dışından gelecek olan temsilcileri de zaman zaman ülkemizde ağırlayacağız. Diyabet pilot programı ile ilgili detayları yakın bir tarihte kamuoyu ile paylaşacağız.” ifadelerine yer verdi.