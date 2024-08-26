100 yıl önce Mars'tan gelen gizemli sinyal

Gökbilimci David Todd ve ekibinin keşfi bugün Dünya dışı yaşam arayışına öncülük ediyor.

Amerikalı astronom David Todd ve ekibinin 100 yıl önce Mars'tan aldığı gizemli sinyal, bugün bilim insanlarının Dünya dışı yaşam arayışıyla yaptığı deneylere öncülük ediyor.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta Cuma günü yayınlanan bir makaleye göre, Todd ve ekip arkadaşları Ağustos 1924'te Mars'tan bir sinyal yakalamayı başardı.

Makalede o dönemde Mars'ta yaşam olabileceği, hatta Dünya dışı yaşam için en olası yerin Kızıl Gezegen olduğu görüşünün hakim olduğu hatırlatıldı.

Buna göre Todd ve ekibi, söz konusu sinyali o tarihte tam da Mars'ın karşıt konumda olduğu sırada yakaladı.

Mars'ın karşıt konumda olması, gezegenin Dünya ve Güneş'in tam zıt tarafına geçmesi anlamına geliyor. Bu durumda Mars, Dünya'ya en yakın konumunu alıyor ve Güneş'in aydınlattığı tarafı teleskoplarla Dünya'dan tam anlamıyla görülebiliyor. Kızıl Gezegen bu konumda Dünya'da 54 milyon kilometre yaklaşmış oluyor.

Tüm radyo istasyonları sessize alındı

Washington Post makalesine göre Amerikalı gökbilimci, Mars'ın karşıt konuma yerleştiği esnada oradan sinyal alabilmek için Dünya'daki tüm radyo sinyallerinin kapatılmasını istedi.

Uzun çabalar sonucunda ABD donanmasını ülke çapında aralıklı radyo sessizliği uygulamaya ikna eden bilim insanı, bir zeplin üzerindeki antenle 21-24 Ağustos arasındaki üç gün boyunca belirli aralıklarla Mars'ı dinledi.

Bilim insanı, ilk televizyonların geliştirilmesinde önemli rol oynayan mucit Charles Francis Jenkins'i de araştırmasına dahil etti. Jenkins yakalanan sinyallerden gelen verileri kağıda basacak bir cihaz tasarladı.

'Açıklayamadığımız bir tuhaflık'

Sonunda Todd ve Jenkins'in çabaları başarıyla sonuçlandı ve Kızıl Gezegen'den son derece ilginç bir sinyal yakalandı.

Kağıda basılan sinyal, "kabataslak çizilmiş bir yüze" benziyordu. Bu durum, insanların hayali Mars'lılarla ilgili fikirlerini güçlendirdi ve bilimkurguda sık rastlanan "küçük yeşil Marslılar"ı yarattı.

Ancak bilim insanları sinyalin kaynağının ne olduğunu tespit edemedi. O dönemde medyaya konuşan Jenkins, bu sinyali "açıklayamadığımız bir tuhaflık" diye niteledi.

Sonunda keşfin kamuoyundaki büyük yankısından endişelenen Jenkins, sinyalin "Marslılarla ilgisi olmadığını" dile getirdi.

Keşiflerle dolu bir yaşam

O dönemde heyecanla Marslı bulmayı bekleyenler için sonuç hayal kırıklığıydı. Ancak Todd ve ekibinin çalışmaları bir asır sonra halen Dünya dışı yaşam arayışına ilham veriyor.

Smith College ve Amherst College gibi saygın kurumlar da dahil olmak üzere birçok yerde gözlemevi tasarlayıp inşa eden gökbilimci, yaşamı boyunca çok sayıda keşfe imza attı.

1907'de Peru'da Standart Saati kuran bilim insanı, 1882'de Lick Gözlemevi'nde baş astronomken Venüs'ün bilinen ilk görsellerini oluşturdu.

Ayrıca birçok önemli astronomik keşif gezisinin organizatörü ve lideri olan Todd, 1939'da 84 yaşında hayatını kaybetti.